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doctorestetica Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 07:18 Пластика кривого носа Цитата Сообщение doctorestetica » Сегодня, 07:18

- Маммопластика: эндопротезирование молочных желез при гипомастии, редукционная маммопластика, мастопексия.

- Восстановление тела после родов: абдоминопластика, миниабдоминопластика, интимная женская пластика.

- Ринопластика: седловидный (курносый) нос, горбатый нос, пластика кривого носа с нарушением носового дыхания и без, длинный нос "Буратино", широкий нос (нос картошкой), реабилитация носа после ринопластики

- Пластика век

- Фронтальный лифтинг

- Периорбитопластика

- Нитевой лифтинг

- Удаление кожный новообразований

- Лазерное удаление рубцов

- Лазерная эпиляция

Учитывая индивидуальность каждого человека, я применяю исключительно избирательный подход в каждом конкретном случае. Не бывает «штампованных» операций. Каждый пациент уникален и требует такого же тщательного и комплексного подхода как в предоперационном обследовании и хирургической тактике, так и в послеоперационной реабилитации.

Забудьте про несовершенства - все в наших руках!

Узнайте цены на пластические операции на сайте: Пластический и лазерный хирург, кандидат медицинских наук - Красавцева Екатерина Георгиевна выполняет операции по следующим направлениям:- Маммопластика: эндопротезирование молочных желез при гипомастии, редукционная маммопластика, мастопексия.- Восстановление тела после родов: абдоминопластика, миниабдоминопластика, интимная женская пластика.- Ринопластика: седловидный (курносый) нос, горбатый нос, пластика кривого носа с нарушением носового дыхания и без, длинный нос "Буратино", широкий нос (нос картошкой), реабилитация носа после ринопластики- Пластика век- Фронтальный лифтинг- Периорбитопластика- Нитевой лифтинг- Удаление кожный новообразований- Лазерное удаление рубцов- Лазерная эпиляцияУчитывая индивидуальность каждого человека, я применяю исключительно избирательный подход в каждом конкретном случае. Не бывает «штампованных» операций. Каждый пациент уникален и требует такого же тщательного и комплексного подхода как в предоперационном обследовании и хирургической тактике, так и в послеоперационной реабилитации.Забудьте про несовершенства - все в наших руках!Узнайте цены на пластические операции на сайте: http://doctorestetica.ru/stoimost.html Вернуться к началу

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