Любимов отчитывается за социально экономическое развитие
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Любимов отчитывается за социально экономическое развитие
На облдуме сегодня Любимов отчитывается за социально экономическое развитие в 2016 году! Корреспондентов всех согнали в отдельный кабинет - боятся вопросов с места.
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