Любимов отчитывается за социально экономическое развитие

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
taument
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 19:14

Любимов отчитывается за социально экономическое развитие

Сообщение taument » Сегодня, 12:10

На облдуме сегодня Любимов отчитывается за социально экономическое развитие в 2016 году! Корреспондентов всех согнали в отдельный кабинет - боятся вопросов с места.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Новости Рязани на www.rzn.info/news»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя