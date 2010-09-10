А давайте поиграем: Скажи мне честно. Это веселая игра. Вам понравится.

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MarianaPi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 07:59

А давайте поиграем: Скажи мне честно. Это веселая игра. Вам понравится.

Сообщение MarianaPi » 22 минуты назад

Приветствую всех! Есть предложение сыграть в замечательную игру «Скажи мне честно»! Если вы зашли в эту тему - отвечайте, честно на последний вопрос.
Потом задавайте свой – смелый, провокационный и главное интересный вопрос. Игра развивается по принципу «цепочки»: игрок пишет ответ на вопрос последнего игрока, и задаёт свой вопрос.

Начинаем: у вас есть мечта? какая?
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Как наиграетесь или нет желания если играть то зову к себе - заходите ко мне смотрите Форсаж 8
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