Жк Три Богатыря

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Apel'sinka62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 45 минут назад

Жк Три Богатыря

Сообщение Apel'sinka62 » 29 минут назад

Здравствуйте.Кто-то что-то может сказать о ЖК Три Богатыря на кассимовском шоссе?
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