Жк Три Богатыря
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Жк Три Богатыря
Здравствуйте.Кто-то что-то может сказать о ЖК Три Богатыря на кассимовском шоссе?
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