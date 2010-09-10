Сообщение EnotShisa » 9 минут назад

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Еноты – миловидные, умные и удивительно обаятельные зверушки Поэтому эти животные стают популярными звездами сети,затмевая всеми любимых – котиков Всего лишь однажды увидев этих очаровательных созданий, никто не останется к ним равнодушным, ведь на них ну никак невозможно смотреть без восторга Еноты-полоскуны милые, интересные и безумно любопытные – в этих милах нереально не влюбиться К тому же, эти животные очень любят вкусненькое, чем очень похожи на нас Их быстрые глазки окаймленные черной шерсткой придают их симпатичной мордочке особое очарование и выразительность 24enota ru/page/skachat-ks-1-6-ot-enota скачать кс 1 6 от енота Благодаря особому притягательности и шаловливому поведению, енотов очень часто заводят в качестве домашнего питомца Всем нам доставляет огромное удовольствие наблюдать за этим интересным животным с его забавными повадками и безграничным любопытством Несмотря на то, что еноты-полоскуны являются хищниками, они безумно ласковые, коммуникабельные и дружелюбные, поэтому они очень хорошо ладят с другими домашними питомцами– котами и собаками Еноты-полоскуны довольно таки ласковы и крепко привязываются к своим владельцам, поэтому эти животные все время будут любым образом пытаться на себя обратить Ваше внимание Еноты широко распространены почти по всему континенту Евразии, а завезены были они из Центральной и Северной Америки Их удивительная приспосабливаемость к окружающей среде помогает этим животным хорошо приспосабливаться в местах с самым разным климатом – эти милые пушистые зверьки встречаются даже на территории Дальнего Востока Благодаря похожим на человеческие пальцам на лапках енотов они прекрасно управляют небольшими предметами и мастерски лазят по деревьям А необычайно подвижные ступни этих резвых созданий позволяют им выполнять поразительные акробатические трюки на деревьях