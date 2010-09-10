протез зуба цена
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
протез зуба цена
РњРѕР»РѕС‡РЅС‹Рµ Р·СѓР±РєРё РІС‹СЂР°СЃС‚Р°СЋС‚ Сѓ РјР°Р»С‹С€Р°, С‡С‚РѕР±С‹ РїРѕРјРѕС‡СЊ РµРјСѓ СЃРїСЂР°РІРёС‚СЊСЃСЏ СЃ РїРµСЂРІРѕР№ РїРёС‰РµР№ Рё Р·Р°СЃС‚РѕР»Р±РёС‚СЊ РЅР° С‡РµР»СЋСЃС‚Рё РјРµСЃС‚Рѕ РґР»СЏ РµРµ Р±СѓРґСѓС‰РёС… РєРѕСЂРµРЅРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№. РџСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ СЃРµРјСЊ Р»РµС‚ РјС‹ РЅР°С‡РёРЅР°РµРј РѕР±Р·Р°РІРѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅС‹РјРё. РњРѕР»РѕС‡РЅС‹Рµ Р·СѓР±РєРё РІС‹СЂР°СЃС‚Р°СЋС‚ Сѓ РјР°Р»С‹С€Р°, С‡С‚РѕР±С‹ РїРѕРјРѕС‡СЊ РµРјСѓ СЃРїСЂР°РІРёС‚СЊСЃСЏ СЃ РїРµСЂРІРѕР№ РїРёС‰РµР№ Рё Р·Р°СЃС‚РѕР»Р±РёС‚СЊ РЅР° С‡РµР»СЋСЃС‚Рё РјРµСЃС‚Рѕ РґР»СЏ РµРµ Р±СѓРґСѓС‰РёС… РєРѕСЂРµРЅРЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№. РџСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ СЃРµРјСЊ Р»РµС‚ РјС‹ РЅР°С‡РёРЅР°РµРј РѕР±Р·Р°РІРѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅС‹РјРё Р·СѓР±РЅС‹РјРё СЂСЏРґР°РјРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СЃС‚Р°РЅСѓС‚ РЅР°С€РёРјРё СЃРїСѓС‚РЅРёРєР°РјРё РЅР° РІСЃРµ РїСЂРµРґСЃС‚РѕСЏС‰РёРµ РґРѕР»РіРёРµ РіРѕРґС‹. РљСЂР°СЃРёРІС‹Рµ, РєСЂРµРїРєРёРµ, СЂРѕРІРЅС‹Рµ, РѕРЅРё РґР°СЋС‚ РЅР°Рј С‡СѓРІСЃС‚РІРѕ СѓРІРµСЂРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РІ СЃРµР±Рµ, Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ, С…РѕСЂРѕС€РµРµ РЅР°СЃС‚СЂРѕРµРЅРёРµ, СѓСЃРїРµС…, РёРјРїР»Р°РЅС‚ Р·СѓР±Р° РѕС‚Р·С‹РІС‹ РїР°С†РёРµРЅС‚РѕРІ, РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ Р·СѓР±РѕРІ, РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ Р·СѓР±РѕРІ РїСЂРѕС‚РµР·РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ, РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ Р·СѓР±РѕРІ С„РѕСЂСѓРј. РЎР°РјР° РёРґРµСЏ РІР¶РёРІР»РµРЅРёСЏ РІ С‡РµР»СЋСЃС‚РЅСѓСЋ С‚РєР°РЅСЊ РїР»РѕС‚РЅРѕРіРѕ С‚РµР»Р°, РјРѕРіСѓС‰РµРіРѕ РІС‹РїРѕР»РЅСЏС‚СЊ С„СѓРЅРєС†РёСЋ РїРѕС‚РµСЂСЏРЅРЅРѕРіРѕ Р·СѓР±Р°, РїСЂРёС€Р»Р° С‡РµР»РѕРІРµРєСѓ РІ РіРѕР»РѕРІСѓ С‚С‹СЃСЏС‡Рё Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ. РЈС‡РµРЅС‹РјРё Р±С‹Р»Рё РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РµРЅС‹ РґСЂРµРІРЅРµРµРіРёРїРµС‚СЃРєРёРµ РјСѓРјРёРё СЃ Р·РѕР»РѕС‚С‹РјРё РїСЂРѕС‚РµР·Р°РјРё РІРѕ СЂС‚Сѓ; Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ РёРЅРґРµР№С†С‹ РґРѕРєРѕР»СѓРјР±РѕРІРѕРіРѕ РїРµСЂРёРѕРґР° РїСЂР°РєС‚РёРєРѕРІР°Р»Рё СЃС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєСѓСЋ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЋ СЃ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµРј РїРѕР»СѓРґСЂР°РіРѕС†РµРЅРЅС‹С… РєР°РјРЅРµР№, СЂРёРјСЃРєРёРј СЃРѕР»РґР°С‚Р°Рј РІР¶РёРІР»СЏР»Рё РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёРµ С‚СЂРµС‚СЊРё Р·СѓР±С‹, РґСЂСЏС…Р»РµСЋС‰РёРµ РёРјРїРµСЂР°С‚РѕСЂС‹ РџРѕРґРЅРµР±РµСЃРЅРѕР№ РїРѕР»СѓС‡Р°Р»Рё РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚С‹ РёР· СЃР»РѕРЅРѕРІРѕР№ РєРѕСЃС‚Рё. РќРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° РІСЃСЋ РёСЃРєСѓСЃРЅРѕСЃС‚СЊ РјРµРґРёРєРѕРІ РґСЂРµРІРЅРѕСЃС‚Рё Рё РёС… РЅРµСѓСЃС‚Р°РЅРЅС‹С… РїРѕРёСЃРєРѕРІ РѕРїС‚РёРјР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»Р°, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ РјРёСЂРЅРѕ СЃР¶РёС‚СЊСЃСЏ СЃ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃРєРѕР№ С‡РµР»СЋСЃС‚СЊСЋ, РїРѕ РІСЃРµР№ РІРёРґРёРјРѕСЃС‚Рё, РѕРїРµСЂР°С†РёСЏ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёРё Р±С‹Р»Р° РЅРµРІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕ СЃР»РѕР¶РЅРѕР№, СЃРІСЏР·Р°РЅРЅРѕР№ СЃ РѕРіСЂРѕРјРЅС‹Рј РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕРј СЂРёСЃРєРѕРІ. Р’ РєРѕРЅС†Рµ XIX РІРµРєР° Р±С‹Р»Рё РѕС‚РєСЂС‹С‚С‹ СѓРґРёРІРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СЃРІРѕР№СЃС‚РІР° РјРµС‚Р°Р»Р»Р° С‚РёС‚Р°РЅР° РѕРєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ, С‡С‚Рѕ РѕРЅ РЅРµ РѕС‚С‚РѕСЂРіР°РµС‚СЃСЏ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃРєРёРј РѕСЂРіР°РЅРёР·РјРѕРј. Р’ 60-С… РіРѕРґР°С… РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ РІРµРєР° РіСЂСѓРїРїР° С€РІРµРґСЃРєРёС… РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»РµР№ РІС‹СЏСЃРЅРёР»Р°, С‡С‚Рѕ С‚РёС‚Р°РЅ СЃРїРѕСЃРѕР±РµРЅ РЅР° РѕСЃС‚РµРѕРёРЅС‚РµРіСЂР°С†РёСЋ, С‚Рѕ РµСЃС‚СЊ РІСЂР°СЃС‚Р°РЅРёРµ РІ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃРєСѓСЋ РєРѕСЃС‚СЊ. Р’СЃРєРѕСЂРµ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ СЃС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРё СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°Р»Рё РїРµСЂРІСѓСЋ РјРѕРґРµР»СЊ РІРёРЅС‚РѕРІРѕРіРѕ С†РёР»РёРЅРґСЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚Р° РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°, Р° СЃ 80-С… РіРѕРґРѕРІ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ РЅР°РґРµР¶РЅРѕ РІРѕС€Р»Р° РІ СЃС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєСѓСЋ РїСЂР°РєС‚РёРєСѓ. РЎС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ РЅРµ РёРјРµРµС‚ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРёР№ РїРѕ РІРѕР·СЂР°СЃС‚Сѓ, Рё РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РІР¶РёРІР»РµРЅ РЅР° Р»СЋР±РѕРµ РїСѓСЃС‚РѕРµ РјРµСЃС‚Рѕ РЅР° С‡РµР»СЋСЃС‚Рё. РС‚Рѕ РґР°РµС‚ С€Р°РЅСЃ РѕР±Р·Р°РІРµСЃС‚РёСЃСЊ РЅРѕРІС‹Рј РїРѕР»РЅРѕС†РµРЅРЅС‹Рј РїСЂРёРєСѓСЃРѕРј Р»СЋРґСЏРј, РїРѕ РєР°РєРѕР№-Р»РёР±Рѕ РїСЂРёС‡РёРЅРµ Р»РёС€РёРІС€РёРјСЃСЏ Р·СѓР±Р° РёР»Рё РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёС…. РЈРґРѕР±СЃС‚РІРѕ Рё РЅР°РґРµР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚Р° РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ СЃСЂР°РІРЅРёС‚СЊ СЃРѕ СЃС‚Р°РЅРґР°СЂС‚РЅС‹РјРё СЃРїРѕСЃРѕР±Р°РјРё РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёСЏ Р·СѓР±РѕРІ РєРѕСЂРѕРЅРєР°РјРё, С€С‚РёС„С‚Р°РјРё, РјРѕСЃС‚Р°РјРё. РљР°С‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РІР¶РёРІР»РµРЅРЅС‹Р№ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚ РёРјРїР»Р°РЅС‚ РЅРё РІРёР·СѓР°Р»СЊРЅРѕ, РЅРё С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕ РЅРµ РѕС‚Р»РёС‡Р°РµС‚СЃСЏ РѕС‚ Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ Р·СѓР±Р°. РќРµРјР°Р»РѕРІР°Р¶РЅРѕ Рё С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° РµРґРёРЅРёС‡РЅРѕРіРѕ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚Р° РЅРёРєР°Рє РЅРµ РІР»РёСЏРµС‚ РЅР° СЃРѕСЃРµРґРЅРёРµ Р·СѓР±С‹ РёС… РЅРµ С‚СЂРµР±СѓРµС‚СЃСЏ РЅРё РѕР±С‚Р°С‡РёРІР°С‚СЊ, РЅРё СЂР°Р·РјРµС‰Р°С‚СЊ РЅР° РЅРёС… РєР°РєРёРµ-Р»РёР±Рѕ РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС†РёРё. Р”Р°Р¶Рµ РµСЃР»Рё С†РµР»РѕСЃС‚РЅРѕСЃС‚СЊ С‡РµР»СЋСЃС‚Рё СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РЅР°СЂСѓС€РµРЅР°, РІ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРµ СЃР»СѓС‡Р°РµРІ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹Рµ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‚ РЅР°СЂР°СЃС‚РёС‚СЊ РєРѕСЃС‚РЅСѓСЋ С‚РєР°РЅСЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚С‹. #РРњРЇ?. РџРѕРјРёРјРѕ РјРµРґРёС†РёРЅСЃРєРёС… С„Р°РєС‚РѕСЂРѕРІ, Р±СѓРґСѓС‚ СѓС‡РёС‚С‹РІР°С‚СЊСЃСЏ Рё С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёРµ, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ, СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РєРѕСЃС‚РЅРѕР№ С‚РєР°РЅРё Рё РЅРµСЂРІРЅС‹С… РѕРєРѕРЅС‡Р°РЅРёР№ С‡РµР»СЋСЃС‚Рё. Р’ Р»СЋР±РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ СЂРµС€РµРЅРёРµ Рѕ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ РІР¶РёРІР»РµРЅРёСЏ С‚СЂРµС‚СЊРёС… Р·СѓР±РѕРІ РїСЂРёРЅРёРјР°РµС‚СЃСЏ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»РѕРј-РёРјРїР»Р°РЅС‚РѕР»РѕРіРѕРј РёРЅРґРёРІРёРґСѓР°Р»СЊРЅРѕ. РС‚Р° РєСЂРѕРїРѕС‚Р»РёРІР°СЏ РѕРїРµСЂР°С†РёСЏ РІС‹РїРѕР»РЅСЏРµС‚СЃСЏ РїРѕРґ СЃРёР»СЊРЅРѕРґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёРј РѕР±РµР·Р±РѕР»РёРІР°РЅРёРµРј Рё Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚ РѕРєРѕР»Рѕ РїРѕР»СѓС‡Р°СЃР° РґР»СЏ РѕРґРЅРѕРіРѕ Р·СѓР±Р°. Р—Р° С…РѕРґРѕРј РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° СЃР»РµРґРёС‚ РІСЂР°С‡; РєРѕРЅСЃС‚Р°С‚РёСЂРѕРІР°РІ, С‡С‚Рѕ СЃС‚РµСЂР¶РµРЅСЊ РїСЂРёРІРёР»СЃСЏ РїСЂРѕРёР·РѕС€Р»Р° РѕСЃС‚РµРѕРёРЅС‚РµРіСЂР°С†РёСЏ, РѕРЅ РґРµР»Р°РµС‚ РЅРѕРІС‹Р№ РЅР°РґСЂРµР·, СѓСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°РµС‚ РЅР° РґРµСЃРЅСѓ С‚Р°Рє РЅР°Р·С‹РІР°РµРјС‹Р№ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°С‚РµР»СЊ, Р·Р°С‚РµРј РјРѕРЅС‚РёСЂСѓРµС‚ РєРѕСЂРѕРЅРєСѓ. РЎРµРіРѕРґРЅСЏ РІСЃРµ Р±РѕР»СЊС€РµРµ СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёРµ РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ С‚Р°Рє РЅР°Р·С‹РІР°РµРјР°СЏ РјРіРЅРѕРІРµРЅРЅР°СЏ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ, РєСЂР°Р№РЅРµ РІРѕСЃС‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРЅР°СЏ РІ СЃСЂРµРґРµ Р·Р°РЅСЏС‚С‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№ Р±РѕР»СЊС€РѕРіРѕ РіРѕСЂРѕРґР°. РџСЂРё СЌРєСЃРїСЂРµСЃСЃ-РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёРё РІ С‡РµР»СЋСЃС‚Рё РґРµР»Р°РµС‚СЃСЏ РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїРёС‡РµСЃРєРёР№ РЅР°РґСЂРµР·; СЃРЅР°С‡Р°Р»Р° Рє РєРѕСЃС‚Рё РѕРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ РїСЂРёРєСЂРµРїР»СЏСЋС‚СЃСЏ С‚РёС‚Р°РЅРѕРІС‹Р№ СЃС‚РµСЂР¶РµРЅСЊ Рё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°С‚РµР»СЊ, Р° Р·Р°С‚РµРј РЅР° РЅРёС… РЅР°РґРµРІР°РµС‚СЃСЏ РєРѕСЂРѕРЅРєР°. РћРЅ РґРѕР»Р¶РµРЅ Р±С‹С‚СЊ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅС‹Рј С…РёСЂСѓСЂРіРѕРј, Р°РЅР°С‚РѕРјРѕРј, СЃС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРѕРј, РІРµСЂРЅРѕ РѕС†РµРЅРёРІР°С‚СЊ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ С‚РєР°РЅРµР№ РїР°С†РёРµРЅС‚Р°, СѓС‡РёС‚С‹РІР°С‚СЊ РµРіРѕ РёРЅРґРёРІРёРґСѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РѕСЃРѕР±РµРЅРЅРѕСЃС‚Рё. - РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅРёРµ РјСЏРіРєРёС… С‚РєР°РЅРµР№ Рё Р»РёС†РµРІРѕР№ Р°СЂС‚РµСЂРёРё - РїСЂРѕР±РѕРґРµРЅРёРµ РїРѕР»РѕСЃС‚Рё РЅРѕСЃР°, РІРµСЂС…РЅРµС‡РµР»СЋСЃС‚РЅРѕР№ РїР°Р·СѓС…Рё - РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅРёРµ РЅРµСЂРІРѕРІ РѕСЃРѕР±РµРЅРЅРѕ РїСЂРё РІР¶РёРІР»РµРЅРёРё РёРјРїР»Р°РЅС‚РѕРІ РІ РЅРёР¶РЅСЋСЋ С‡РµР»СЋСЃС‚СЊ - Р°С‚СЂРѕС„РёСЏ РєРѕСЃС‚РЅРѕР№ С‚РєР°РЅРё РЅР° РјРµСЃС‚Рµ С„РёРєСЃР°С†РёРё РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚Р° - РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ С„РёРєСЃР°С†РёРё РЅРµРїСЂРёР¶РёРІР»РµРЅРё. Р‘РѕР»СЊС€Р°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ РѕСЃР»РѕР¶РЅРµРЅРёР№ РїСЂРё РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёРё Р·СѓР±РѕРІ РїРѕРґРґР°РµС‚СЃСЏ Р»РµС‡РµРЅРёСЋ, РїСЂРё СЃРІРѕРµРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРј Рё РіСЂР°РјРѕС‚РЅРѕРј РІРјРµС€Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРµ РІСЂР°С‡Р° РёРјРїР»Р°РЅС‚ СѓРґР°РµС‚СЃСЏ СЃРѕС…СЂР°РЅРёС‚СЊ. РЎР»РµРґСѓРµС‚ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ С‚С‰Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹Р±РёСЂР°С‚СЊ РєР»РёРЅРёРєСѓ Рё СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚Р°, РЅРѕ Рё РІРЅРёРјР°С‚РµР»СЊРЅРѕ РІС‹РїРѕР»РЅСЏС‚СЊ РІСЃРµ РїРѕСЃР»РµРѕРїРµСЂР°С†РёРѕРЅРЅС‹Рµ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё Рё РѕР±СЉРµРєС‚РёРІРЅРѕ РѕС†РµРЅРёРІР°С‚СЊ СЃРІРѕРµ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ, РїСЂРё РјР°Р»РµР№С€РёС… РїСЂРѕР±Р»РµРјР°С… РѕР±СЂР°С‰Р°СЏСЃСЊ Р·Р° РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ. РЎРµРіРѕРґРЅСЏ СЃСЂРµРґРЅСЏСЏ С†РµРЅР° РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёРё РѕРґРЅРѕРіРѕ Р·СѓР±Р° СЃС‚РµСЂР¶РµРЅСЊ Рё РєРѕСЂРѕРЅРєР° РІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЃС‚РѕРјР°С‚РѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РєР»РёРЅРёРєРµ СЃС‚РѕРёС‚ РїСЂРёР±Р»РёР·РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РѕС‚ 20 РґРѕ 50 С‚С‹СЃ СЂСѓР± РІ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РѕС‚ СЃР»РѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё СЃР»СѓС‡Р°СЏ, РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµРјС‹С… РјР°С‚РµСЂРёР°Р»РѕРІ Рё РїСЂ. Р’ С‚РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, РµСЃР»Рё РІР¶РёРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ СЂСЏРґРѕРјСЃС‚РѕСЏС‰РёС… Р·СѓР±РѕРІ, СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ СѓСЃР»СѓРіРё РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ СЃРЅРёР¶РµРЅР° Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёСЋ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС†РёР№ РєРѕСЂРѕРЅРѕРє. РќРѕ РЅРµ РїРѕР¶Р°Р»РµР»Р°, С…РѕС‚СЏ Р·Р°С‚СЂР°С‚С‹ РїРѕР»СѓС‡РёР»РёСЃСЊ Р±РѕР»СЊС€Рµ, С‡РµРј СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°Р»Р°, РїРѕС‚СЂРµР±РѕРІР°Р»РѕСЃСЊ Р»РµС‡РµРЅРёРµ Рё РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёРµ С‡РµР»СЋСЃС‚Рё. РЈ РјРµРЅСЏ СЃС‚РѕРёС‚ РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°РЅС‚, Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕ РЅРµ Р±РѕР»СЊРЅРѕ СЃС‚Р°РІРёС‚СЊ, РїСЂРёР¶РёРІР°РµС‚СЃСЏ Р±С‹СЃС‚СЂРѕ, С†РІРµС‚ РїРѕРґРѕР±СЂР°Р»Рё РЅРµ РѕС‚Р»РёС‡РёС‚СЊ Р“Р»Р°РІРЅРѕРµ, РЅР°Р№С‚Рё С…РѕСЂРѕС€СѓСЋ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Сѓ, Р° С‚Рѕ РјРѕРµР№ РїРѕРґСЂСѓР¶РєРµ РїРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё СЃСЌРєРѕРЅРѕРјРёР»Р° РЅР° РґРµРЅСЊРіР°С… РЅР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РµР№ Р±РѕР»СЊРЅРѕ РїСЂРёРєСѓСЃС‹РІР°С‚СЊ. РЈ РјРµРЅСЏ РёРјРїР»Р°РЅС‚ СЃС‚РѕРёС‚ СЃ РјР°СЏ РјРµСЃСЏС†Р°, РїСЂРёР¶РёР»СЃСЏ Р·Р° 2 РјРµСЃСЏС†Р°, РїСЂР°РІРґР° Р±С‹Р»Рѕ РѕСЃР»РѕР¶РЅРµРЅРёРµ - РІРѕСЃРїР°Р»РµРЅРёРµ РїРѕС€Р»Рѕ РІРѕРєСЂСѓРі РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°. Р—РґРµСЃСЊ СЃР°РјРѕРµ РіР»Р°РІРЅРѕРµ - С‡РµСЃС‚РЅС‹Р№ РІСЂР°С‡, РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±С‹ РІ РїРµСЂРІСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРІР°Р»Рё РІР°С€Рё Р·СѓР±С‹, Р° СѓР¶ РІРѕ РІС‚РѕСЂСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ - РґРµРЅСЊРіРё. РРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ СЃ РЅРµРјРµРґР»РµРЅРЅРѕР№ РЅР°РіСЂСѓР·РєРѕР№ РїСЂРѕС‚РµР·РѕРј РЅР° СЃРёСЃС‚РµРјРµ РёРјРїР»Р°РЅС‚РѕРІ ROOTT РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°С‚СЊ Р·СѓР±С‹ РІСЃРµРіРѕ Р·Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РґРЅРµР№. РЈР·РЅР°Р№С‚Рµ РѕР± РёРЅРЅРѕРІР°С†РёРѕРЅРЅРѕР№ РјРµС‚РѕРґРёРєРµ Immediate Load РІ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРј Р¦РµРЅС‚СЂРµ Р”РµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ РРјРїР»Р°РЅС‚РѕР»РѕРіРёРё SIMPLADENT РЅР° Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕР№ РєРѕРЅСЃСѓР»СЊС‚Р°С†РёРё. РўРµРіРё С„РѕСЂСѓРј, СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ, РѕС‚Р·С‹РІ, РѕСЃР»РѕР¶РЅРµРЅРёРµ, СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєР°, Р·СѓР±РЅРѕР№, РїСЂРѕС†РµРґСѓСЂР°, РіРёРіРёРµРЅР°, С€С‚РёС„С‚, РїСЂРѕС‚РёРІРѕРїРѕРєР°Р·Р°РЅРёРµ, С‡РµР»СЋСЃС‚СЊ, РїР°С†РёРµРЅС‚, РёРјРїР»Р°РЅС‚Р°С†РёСЏ, РёРјРїР»Р°РЅС‚, РёРјРїР»Р°С‚Р°С†РёСЏ. Р’РѕС‚ СѓР¶Рµ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р»РµС‚ Р¶РµРЅСЃРєРёР№ Р¶СѓСЂРЅР°Р» JustLady СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РґРѕСЃС‚РѕР№РЅС‹Рј РїСѓС‚РµРІРѕРґРёС‚РµР»РµРј РІ РјРёСЂРµ РјРѕРґС‹ Рё РєСЂР°СЃРѕС‚С‹. РњС‹ РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ Р·Р°РїРѕР»РЅСЏРµРј РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ, РјС‹ РёС‰РµРј Рё РЅР°С…РѕРґРёРј С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅРѕ С€РёСЂРѕРєРѕР№ Р°СѓРґРёС‚РѕСЂРёРё Р¶РµРЅС‰РёРЅ, Р¶РµР»Р°СЋС‰РёС… Р±С‹С‚СЊ РІ РєСѓСЂСЃРµ СЃР°РјС‹С… РїРѕСЃР»РµРґРЅРёС… РЅРѕРІРѕСЃС‚РµР№ Рё С‚СЂРµРЅРґРѕРІ. Р•Р¶РµРґРЅРµРІРЅС‹Рµ РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРёСЏ Р¶РµРЅСЃРєРѕРіРѕ Р¶СѓСЂРЅР°Р»Р° JustLady РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‚ СЃР»РµРґРёС‚СЊ Р·Р° Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹РјРё СЃРѕР±С‹С‚РёСЏРјРё РІ РјРёСЂРµ РјРѕРґС‹, РЅРµ РїСЂРѕРїСѓСЃС‚РёС‚СЊ РЅРѕРІРёРЅРєРё РєРѕСЃРјРµС‚РёРєРё Рё РїР°СЂС„СЋРјРµСЂРёРё Рё СѓР·РЅР°С‚СЊ Рѕ СЃР°РјС‹С… СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅС‹С… СЃРїРѕСЃРѕР±Р°С… РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°РЅРёСЏ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ С„РёРіСѓСЂС‹ РІ С„РѕСЂРјРµ. Р’ Р¶СѓСЂРЅР°Р»Рµ JustLady РІСЃРµРіРґР° РјРѕР¶РЅРѕ РїРѕРґРѕР±СЂР°С‚СЊ РѕРїС‚РёРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РґР»СЏ СЃРµР±СЏ РґРёРµС‚Сѓ, СЂРµС€РёС‚СЊ РЅР°СЃСѓС‰РЅС‹Рµ Р¶РµРЅСЃРєРёРµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹. РќР°С€ Р¶РµРЅСЃРєРёР№ С„РѕСЂСѓРј РµР¶РµРґРЅРµРІРЅРѕ СЂР°СЃС€РёСЂСЏРµС‚СЃСЏ Р·Р° СЃС‡РµС‚ РѕР±СЃСѓР¶РґРµРЅРёСЏ СЃР°РјС‹С… РІРѕР»РЅСѓСЋС‰РёС… С‚РµРј Рё СЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ РјРµСЃС‚РѕРј РІСЃС‚СЂРµС‡Рё С…РѕСЂРѕС€РёС… РїРѕРґСЂСѓРі. Р–СѓСЂРЅР°Р» РґР»СЏ Р¶РµРЅС‰РёРЅ JustLady Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚ РѕРґРЅРё РёР· РїРµСЂРІС‹С… РїРѕР·РёС†РёР№ РІ СЂРµР№С‚РёРЅРіР°С…, РІРµРґСЊ РјС‹ СЂР°СЃС‚РµРј СЃР°РјРё Рё РїРѕРјРѕРіР°РµРј СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅСЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РґСЂСѓРіРёРј. Р Р°Р·РјРµС‰РµРЅРЅС‹Рµ РЅР° СЃР°Р№С‚Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹, РІРєР»СЋС‡Р°СЏ СЃС‚Р°С‚СЊРё, РјРѕРіСѓС‚ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ, РїСЂРµРґРЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРЅСѓСЋ РґР»СЏ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ СЃС‚Р°СЂС€Рµ 18 Р»РµС‚, СЃРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ Р·Р°РєРѕРЅР° 436-Р¤Р— РѕС‚ 29..
симптомы зуб мудрости
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя