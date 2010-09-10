Лечение в Москве
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Лечение в Москве
Друзья!
Информация для регионов.
Если у Вас или Ваших друзей есть необходимость пролечиться по ОМС или ВМП в Москве у лучших специалистов (абсолютно все, кроме родов), то Вы можете прислать нам материалы (выписки) по проблеме, и мы сможем Вам подобрать медицинское учреждение и конкретного врача (абсолютно бесплатно). Возможна госпитализация «с колес». Квоты и направления оформим сами.
+79997681987 Мария
dr.mnpopova@jmail.com
Информация для регионов.
Если у Вас или Ваших друзей есть необходимость пролечиться по ОМС или ВМП в Москве у лучших специалистов (абсолютно все, кроме родов), то Вы можете прислать нам материалы (выписки) по проблеме, и мы сможем Вам подобрать медицинское учреждение и конкретного врача (абсолютно бесплатно). Возможна госпитализация «с колес». Квоты и направления оформим сами.
+79997681987 Мария
dr.mnpopova@jmail.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
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