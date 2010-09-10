Сообщение VictorNuh » 25 минут назад

Обычно хостинг prohoster info/hosting/unlim-khosting хостинг сайтов входит в кусок по обслуживанию сайта и подразумевает сиречь минимум услугу размещения файлов сайта чтобы сервере, дабы котором запущено СОГЛАСИЕ, необходимое ради prohoster info/hosting/unlim-khosting хостинг сайтов обработки запросов к этим файлам (веб-сервер) Лже норма, в обслуживание уже входит предоставление места для почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища на умышленно выделенном файл-сервере и т п , а также пособничество функционирования соответствующих сервисов