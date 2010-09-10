Партнёрские программы
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Партнёрские программы
Всем привет!
Хочу поделиться Партнёрской программой Перевозка24, (сорян если уже было, поиском не нашел)
Рефка - Перевозка24
Консультирование и взаимопомощь, промо материалы и баннеры, доступ в закрытое сообщество партнёров.
Плюсов данной партнёрки очень много!
- легко найти высококонвертируемый трафик!
- Выплаты приходят быстро
- убобный интерфейс и статискика
- куча банеров, гифки
- интеграция с сайтами
Моя прибыль колеблется от 3000р до 6000р в неделю и это только на VK!
Партнёрская прибыль:
50% от суммы оплаты за публикацию объявлений,
40% от суммы оплаты за продление объявлений,
25% суммы оплаты за подъёмы объявлений,
5% от заработка привлечённых партнёров.
Технические моменты:
cookies о посещениях пользователями хранятся 1 месяц.
Выплаты от 500 рублей по запросу на Яндекс кошелёк, webmoney или банковскую карту.
Хочу поделиться Партнёрской программой Перевозка24, (сорян если уже было, поиском не нашел)
Рефка - Перевозка24
Консультирование и взаимопомощь, промо материалы и баннеры, доступ в закрытое сообщество партнёров.
Плюсов данной партнёрки очень много!
- легко найти высококонвертируемый трафик!
- Выплаты приходят быстро
- убобный интерфейс и статискика
- куча банеров, гифки
- интеграция с сайтами
Моя прибыль колеблется от 3000р до 6000р в неделю и это только на VK!
Партнёрская прибыль:
50% от суммы оплаты за публикацию объявлений,
40% от суммы оплаты за продление объявлений,
25% суммы оплаты за подъёмы объявлений,
5% от заработка привлечённых партнёров.
Технические моменты:
cookies о посещениях пользователями хранятся 1 месяц.
Выплаты от 500 рублей по запросу на Яндекс кошелёк, webmoney или банковскую карту.
Загляните в группу - https://100kursov.com/pravilno_dengi
1 сообщение • Страница 1 из 1
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