Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?
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- ЗачеркнемПрошлое
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42
Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?
Скоро у племянника день рождение, посоветуйте, что можно подарить 10 летнему ребенку? Картинки приветствуются. Увлечен - лего (уже дарили), ходит на английский (занимается с репетитором), играет в планшет. Иногда с мамой посещает выставки, театральные представления (детские).
Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?
Ну так как у меня старший ребенок сын и я уже немного разбираюсь в потребностях мальчишек:
Это Хороший мобильный телефон
это планшет
Спортивный велосипед
роликовые коньки
игровая приставка sony PSP
Спортивный клевый костюм
Кроссовки
Машина на пульте управления
Сертификат в игрушечный магазин
Путевку в лагерь
Это Хороший мобильный телефон
это планшет
Спортивный велосипед
роликовые коньки
игровая приставка sony PSP
Спортивный клевый костюм
Кроссовки
Машина на пульте управления
Сертификат в игрушечный магазин
Путевку в лагерь
- у меня своя сказка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:33
Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?
Добавлю к этому списку подарок-впечатление прохождение квеста ( квест для детей минск ) . Отличный выбор для проведения досуга. Легенда, антураж, задачи, загадки и помощь игрокам-все чётко продумано. Думаю ему понравится квест "Миньонапокалипсис"
Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?
Ролики.
Подписку на "Классный журнал".
Фотосессию с Дня Рождения.
Красивый фотоальбом.
Любимую художественную или научно-популярную книгу.
Поход в кино с друзьями.
Книжку-раскраску.
Букет разноцветных воздушных шариков.
Блокнотик желаний.
Домашнего питомца (если у Вас есть условия для него, а у малыша есть желание обзавестись, например, кошечкой).
Подписку на "Классный журнал".
Фотосессию с Дня Рождения.
Красивый фотоальбом.
Любимую художественную или научно-популярную книгу.
Поход в кино с друзьями.
Книжку-раскраску.
Букет разноцветных воздушных шариков.
Блокнотик желаний.
Домашнего питомца (если у Вас есть условия для него, а у малыша есть желание обзавестись, например, кошечкой).
4 сообщения • Страница 1 из 1
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