Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?

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ЗачеркнемПрошлое
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:42

Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?

Сообщение ЗачеркнемПрошлое » 30 апр 2017, 15:24

Скоро у племянника день рождение, посоветуйте, что можно подарить 10 летнему ребенку? Картинки приветствуются. Увлечен - лего (уже дарили), ходит на английский (занимается с репетитором), играет в планшет. Иногда с мамой посещает выставки, театральные представления (детские).
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Barbarosa
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 09:58

Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?

Сообщение Barbarosa » 30 апр 2017, 15:25

Ну так как у меня старший ребенок сын и я уже немного разбираюсь в потребностях мальчишек:

Это Хороший мобильный телефон
это планшет
Спортивный велосипед
роликовые коньки
игровая приставка sony PSP
Спортивный клевый костюм
Кроссовки
Машина на пульте управления
Сертификат в игрушечный магазин
Путевку в лагерь
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fabaste
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 09:33

Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?

Сообщение fabaste » 30 апр 2017, 15:29

Ролики.
Подписку на "Классный журнал".
Фотосессию с Дня Рождения.
Красивый фотоальбом.
Любимую художественную или научно-популярную книгу.
Поход в кино с друзьями.
Книжку-раскраску.
Букет разноцветных воздушных шариков.
Блокнотик желаний.
Домашнего питомца (если у Вас есть условия для него, а у малыша есть желание обзавестись, например, кошечкой).
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Топ 10 подарков, которые можно подарить ребенку на 10 лет?

Сообщение koten » 16 минут назад

Квартиру, хотя бы двушку
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