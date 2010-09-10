Помогите выбрать аккумулятор
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Помогите выбрать аккумулятор
На прошлой неделе приобрел автомобиль, все вроде нормально было с ним, но уже 2 раза подводит аккумулятор. Решил не заморачиваться, и купить новую АКБ. Вот только не знаю, какой бренд выбрать, чтобы служил долго и не подводил. Что вы можете посоветовать мне, и в каком магазине лучше заказать?
Re: Помогите выбрать аккумулятор
Ну, по поводу марки аккумулятора, могу сказать, что неплохие – Bosch, Mutlu, Varta, Giver. Смотря какой у вас автомобиль, можете даже заказать по марке своего авто АКБ. Я свой покупал на рынке, с гарантией 24 месяца, вот уже прошло, полгода и ни разу не подводил, даже в зимний период.
Re: Помогите выбрать аккумулятор
Вот у меня на данный момент стоит аккумулятор Mutlu. С виду он как новый, но я его уже один раз успел зарядить, но прошло 2 дня и он опять разряженный. Честно говоря, я рынкам не очень доверяю, слышал, там продают в основном восстановленные АКБ. Так что лучше покупать в специализированном магазине, вот только не знаю в каком именно.
Re: Помогите выбрать аккумулятор
Правильно вы слышали, я уже давно на рынки не езжу и не покупаю товары для своего автомобиля. Стараюсь заказывать все в магазинах, так намного надежней. Что касается марки акб, то качественные очень аккумуляторы Bosch и Varta. За Mutlu ничего не скажу, так как никогда не покупал такой фирмы батарею. А вы в этом магазине уже смотрели http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilny ... ory_bosch/ ? Главное, чтобы дали гарантию на него, и не забывайте о правильной эксплуатации.
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