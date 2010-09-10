Сообщение BuBlUk » 44 минуты назад

Вот у меня на данный момент стоит аккумулятор Mutlu. С виду он как новый, но я его уже один раз успел зарядить, но прошло 2 дня и он опять разряженный. Честно говоря, я рынкам не очень доверяю, слышал, там продают в основном восстановленные АКБ. Так что лучше покупать в специализированном магазине, вот только не знаю в каком именно.