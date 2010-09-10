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Direct kupon com Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Вчера, 23:35 Аккаунты Яндекс.Директ с балансом. Купить. Цитата Сообщение Direct kupon com » Вчера, 23:37



О нас. Без фанатизма...

Являемся одним из основных игроков в своей нише. Имеем гигантский опыт и огромное количество довольных клиентов. Наши менеджеры осуществляют онлайн поддержку ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени. Всегда готовы к сделкам через Гарант-сервисы. Регулярно проводим розыгрыши с призами (аккаунты Яндекс.Директс балансом 12 000 руб. и прочими).



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Принимаем оплату:

- карта Сбербанка

- карта Альфа Банка

- карта ТКС (Тинькофф)

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- Киви кошелек (полностью идентифицирован)

- Вебмани (персональный аттестат, BL=350+)



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Связь с нами:

Вконтакте:



Скайп: smm.service777 (Будьте осторожны, есть клон)

тел.: 8(926)387-44-16

Email:



Для гостей форума:

Вконтакте: vk com/stars4you

smm.service[собака]yandex ru



С уважением,

Команда direct-kupon.com



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