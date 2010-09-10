Крупнейший на планете всемирный туристический клуб
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Крупнейший на планете всемирный туристический клуб
Самый-самый огромный клуб путешественников на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная холдинг-компания заработавшая 23 Оскар в туризме, VIP туристическая компания 2016 года в мире по версии World Travel Awards, холдинг-компания входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире фирм в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Вам:
Вам доступны эксклюзивные, гарантированно самые лучшие предложения на:
* туры все включено на любом континенте нашей планеты
* путешествия и морские круизы
* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира
* отели, хостелы в любой части нашей планеты
На наши услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.
Многие из нас не один раз лицезрели рекламу различных туристических сервисов, которые одни будто бы сканируют доступные отели и гостиницы и предлагают для нас лучшую стоимость на отели по примеру Trivaga, а совершенно некоторые одинаковые сервисы ищут нам доступные авиаперелеты по будто бы самой низкой стоимости, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, ведь рынок туризма и авиаперелетов гибок и стоимость может меняться каждую секунду. Вопрос, а Вам вернут Ваши деньги от Вашей переплаченой тарифа за авиа перелет либо за гостиницу если все таки плата окажется не самый лучший? И не так ли это не удобно пользоваться различными сервисами для составления или поиска для себя авиа перелета либо заказа отеля и уж тем более для поиска для себя и своей семье и друзьям подходящего тура либо отдыха. Наш дивный междунациональный клуб путешественников предлагает для нас эксклюзивный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа билетов, гостиниц, туров, и всего перечня туристических предложений, ведь вся мировая туристическая база находится у Вас под рукой, круглосуточно, 365 дней в году. Какой угодно самолет, любой отель или гостиница, любой музей, любой зоопарк, любые острова и развлечения. Для Вас это доступно в любое комфортное время по гарантированно лучшей цене.
Какая из туристических корпораций либо авиа касс способна предложить для Вас следующее?
* Если мы найдем любой на выбор авиаперелеа дешевле чем у нас, то получит 150 % от разницы в течение суток
* Если мы найдем любую на выбор гостиницу, какой угодно отель, любой на выбор хостел ниже чем у нас, то получите 150% от разницы в течение рабочего дня
* Если после приобретения Вашего авиа билета и до момента Вашего оформление на рейс плата на билет на самолет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру год) то Ваш авиа билет перебранируется по более низкой стоимости, а разницу возьмете в течение рабочего дня
* Если Вы найдете подобный нашему тур "все включено" во всякой корпорации нашего мира ниже чем у нас, то мы данный тур Вам подарим
При этом нашим членам по их желанию рекомендуется открыть свой личный туристический бизнес в течение часа, это:
* основать свою персональную туристическую компанию
* развивать интересы корпорации в личном городе, регионе, стране либо во всяком интересующем Вас месте с выручкой на много больше
* для любителей либо ценителей MLM бизнеса прекрасная вероятность развить свою бинарную команду
* для любителей либо ценителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) прекрасная вероятность построить свой туристический бизнес в различных регионах
Доход при бизнес абонементе начинается от 1500 долларов США / за месяц. Ограничение вознаграждения нет.
В начале Мы обучаем и помогаем Вам продвигать Ваш бизнес и Ваши структуры.
Расценка за патент чисто формальная, одноразовая и пожизненная. Окупаемость с единого человека в Вашей команде.
Ваш бизнес переходит к Вашим детям.
А самое основное, что Вы присоединяетесь в семью из 2 миллионов роскошных и позитивных людей с нашего мира и из разнообразных областей турбизнеса.
Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).
Адрес сайта не указываю, дабы не сочли за спам сообщение. Просто свяжитесь с нами и узнайте подробности либо запросите живую презентацию или встречу.
Подробности:
Для скайпа: maksimovgenya
Qip (icq): 248923748
Электронная Почта: mylibertyworld@mail.ru
Вам доступны эксклюзивные, гарантированно самые лучшие предложения на:
* туры все включено на любом континенте нашей планеты
* путешествия и морские круизы
* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира
* отели, хостелы в любой части нашей планеты
На наши услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.
Многие из нас не один раз лицезрели рекламу различных туристических сервисов, которые одни будто бы сканируют доступные отели и гостиницы и предлагают для нас лучшую стоимость на отели по примеру Trivaga, а совершенно некоторые одинаковые сервисы ищут нам доступные авиаперелеты по будто бы самой низкой стоимости, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, ведь рынок туризма и авиаперелетов гибок и стоимость может меняться каждую секунду. Вопрос, а Вам вернут Ваши деньги от Вашей переплаченой тарифа за авиа перелет либо за гостиницу если все таки плата окажется не самый лучший? И не так ли это не удобно пользоваться различными сервисами для составления или поиска для себя авиа перелета либо заказа отеля и уж тем более для поиска для себя и своей семье и друзьям подходящего тура либо отдыха. Наш дивный междунациональный клуб путешественников предлагает для нас эксклюзивный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа билетов, гостиниц, туров, и всего перечня туристических предложений, ведь вся мировая туристическая база находится у Вас под рукой, круглосуточно, 365 дней в году. Какой угодно самолет, любой отель или гостиница, любой музей, любой зоопарк, любые острова и развлечения. Для Вас это доступно в любое комфортное время по гарантированно лучшей цене.
Какая из туристических корпораций либо авиа касс способна предложить для Вас следующее?
* Если мы найдем любой на выбор авиаперелеа дешевле чем у нас, то получит 150 % от разницы в течение суток
* Если мы найдем любую на выбор гостиницу, какой угодно отель, любой на выбор хостел ниже чем у нас, то получите 150% от разницы в течение рабочего дня
* Если после приобретения Вашего авиа билета и до момента Вашего оформление на рейс плата на билет на самолет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру год) то Ваш авиа билет перебранируется по более низкой стоимости, а разницу возьмете в течение рабочего дня
* Если Вы найдете подобный нашему тур "все включено" во всякой корпорации нашего мира ниже чем у нас, то мы данный тур Вам подарим
При этом нашим членам по их желанию рекомендуется открыть свой личный туристический бизнес в течение часа, это:
* основать свою персональную туристическую компанию
* развивать интересы корпорации в личном городе, регионе, стране либо во всяком интересующем Вас месте с выручкой на много больше
* для любителей либо ценителей MLM бизнеса прекрасная вероятность развить свою бинарную команду
* для любителей либо ценителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) прекрасная вероятность построить свой туристический бизнес в различных регионах
Доход при бизнес абонементе начинается от 1500 долларов США / за месяц. Ограничение вознаграждения нет.
В начале Мы обучаем и помогаем Вам продвигать Ваш бизнес и Ваши структуры.
Расценка за патент чисто формальная, одноразовая и пожизненная. Окупаемость с единого человека в Вашей команде.
Ваш бизнес переходит к Вашим детям.
А самое основное, что Вы присоединяетесь в семью из 2 миллионов роскошных и позитивных людей с нашего мира и из разнообразных областей турбизнеса.
Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).
Адрес сайта не указываю, дабы не сочли за спам сообщение. Просто свяжитесь с нами и узнайте подробности либо запросите живую презентацию или встречу.
Подробности:
Для скайпа: maksimovgenya
Qip (icq): 248923748
Электронная Почта: mylibertyworld@mail.ru
Хватит мечтать, пора отдыхать. Отдых это Ваша работа!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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