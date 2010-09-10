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Приход мебели e-diz ru/catalog/dveri-dariano-porte dariano двери относится ко времени перехода[когда?] первобытных общин к оседлости Рассуждение развивалась быстрее у тех племён, которые в e-diz ru/catalog/dveri-dariano-porte dariano двери силу климатических условий в большей мере нуждались в закрытых помещениях Важнейшей предпосылкой для развития мебели служило также наличие доступного материала, обладающего необходимой прочностью, насупротив небольшим весом, податливостью к обработке