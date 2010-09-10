Сообщение Pionirus178 » 53 минуты назад

Желаете квартиру рядом с морем? Это довольно просто исполнить, ведь жилье в новостройках на черноморском побережье стоят достаточно дешего если сравнивать цены в мегаполисах, например Санкт-Петербург или Москва. В среднем накопления участников нис вместе с банковским кредитом составляют 3,1 млн. рублей, за эти деньги в СПБ возможно приобрести 2 кк по военной ипотеке где нибудь в области, а в столице и на однокомнатную квартиру вряд ли хватит.

На черноморском побережье за эти же деньги можно найти отличную 3 кк в новостройке.

Выбор квартир в Краснодарском крае довольно большой, поэтому возможно стоит рассмотреть варианты покупки квартиры по военной ипотеке в Геленджике, или другом городе черноморского побережья. Все объекты, аккредитованные банками - участникам НИС в Краснодаре и Краснодарском крае мы собрали для Вас в удобный каталог, который можно полистать <a href="https://ctrvi.ru/region/krasnodar-i-kraj/">тут</a