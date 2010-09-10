Сообщение ABhazec » Сегодня, 08:37

Вы на какую сумму денег рассчитываете? Если в пределах до 3млн. руб., то покупайте, конечно же, импортный фургон. Если столько денег нет, тогда отечественного производства. Качественные машины – это Фольксваген, Ивеко, Мерседес, они смогут выдержать большие нагрузки. Но вы же понимаете, что обслуживание будет не дешевым.