Фургон для грузоперевозок

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ManDariN
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 22:30

Фургон для грузоперевозок

Сообщение ManDariN » Сегодня, 08:31

Доброго всем дня. После майских праздников хочу приобрести фургон для грузоперевозок. Решил узнать ваше мнение, по поводу марки авто. Посоветуйте, какую машину лучше всего купить, импортную или отечественного производства? И у какой компании продаются такие автомобили по доступной цене?
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ABhazec
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 22:21

Re: Фургон для грузоперевозок

Сообщение ABhazec » Сегодня, 08:37

Вы на какую сумму денег рассчитываете? Если в пределах до 3млн. руб., то покупайте, конечно же, импортный фургон. Если столько денег нет, тогда отечественного производства. Качественные машины – это Фольксваген, Ивеко, Мерседес, они смогут выдержать большие нагрузки. Но вы же понимаете, что обслуживание будет не дешевым.
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ManDariN
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 22:30

Re: Фургон для грузоперевозок

Сообщение ManDariN » Сегодня, 08:41

У меня накопилась сумма, где-то 1,3 млн. рублей. Так что импортные фургоны я не потяну походу. Да и сосед говорит, что они наши дороги не выдержат. И запчасти на них приобретать будет дорого. Скорее всего, остановлюсь на Газели?
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BuBlUk
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:10

Re: Фургон для грузоперевозок

Сообщение BuBlUk » Сегодня, 08:47

Я думаю, вы правильно решили, для наших дорог лучше приобрести Газель-Некст цельнометаллический фургон. На такой автомобиль можно всегда запчасти найти везде, на рынке или в любом магазине, и цена на них будет в два раза дешевле, чем на импортные авто. Вот на сайте этой компании http://www.gazavtomir.ru/catalogue/gaz/ ... licheskaya возможно ознакомиться с ценами и комплектациями. По сумме вы как раз вложитесь.
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