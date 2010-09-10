Фургон для грузоперевозок
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Фургон для грузоперевозок
Доброго всем дня. После майских праздников хочу приобрести фургон для грузоперевозок. Решил узнать ваше мнение, по поводу марки авто. Посоветуйте, какую машину лучше всего купить, импортную или отечественного производства? И у какой компании продаются такие автомобили по доступной цене?
Re: Фургон для грузоперевозок
Вы на какую сумму денег рассчитываете? Если в пределах до 3млн. руб., то покупайте, конечно же, импортный фургон. Если столько денег нет, тогда отечественного производства. Качественные машины – это Фольксваген, Ивеко, Мерседес, они смогут выдержать большие нагрузки. Но вы же понимаете, что обслуживание будет не дешевым.
Re: Фургон для грузоперевозок
У меня накопилась сумма, где-то 1,3 млн. рублей. Так что импортные фургоны я не потяну походу. Да и сосед говорит, что они наши дороги не выдержат. И запчасти на них приобретать будет дорого. Скорее всего, остановлюсь на Газели?
Re: Фургон для грузоперевозок
Я думаю, вы правильно решили, для наших дорог лучше приобрести Газель-Некст цельнометаллический фургон. На такой автомобиль можно всегда запчасти найти везде, на рынке или в любом магазине, и цена на них будет в два раза дешевле, чем на импортные авто. Вот на сайте этой компании http://www.gazavtomir.ru/catalogue/gaz/ ... licheskaya возможно ознакомиться с ценами и комплектациями. По сумме вы как раз вложитесь.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя