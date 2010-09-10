Сообщение Rediskin178 » 14 минут назад

Желаете квартиру у моря? Это легко осуществить, ведь жилье в новостройках на побережье черного моря стоят довольно дешего если сравнивать цены в крупных городах, например Санкт-Петербурге или Москве. В среднем накопления военнослужащих по военной ипотеке вместе с банковским кредитом составляют 2,9 млн. рублей, на эти деньги в СПБ можно приобрести 2 кк по военной ипотеке где нибудь в области, а в столице и на 1 кк вряд ли будет достаточно.

за те же деньги можно легко приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке на черноморском побережье.

Выбор квартир в городах - курортах сравнительно большой, поэтому возможно стоит рассмотреть варианты покупки квартиры по военной ипотеке в Новороссийске, или другом городе Краснодарского края. Все объекты, аккредитованные банками по программе военная ипотека в Краснодаре и Краснодарском крае мы объединили для Вас в удобный каталог, который можно увидеть <a href="http://ctrvi.ru/region/krasnodar-i-kraj/">тут</a