Квартиры у моря для участников НИС
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Квартиры у моря для участников НИС
Хотите жить у моря? Это просто осуществить, ведь жилье в новостройках на черноморском побережье стоят вполне дешего если сравнивать цены в крупных городах, например спб или москва. В среднем накопления военнослужащих по военной ипотеке вместе с банковским кредитом составляют 3,2 млн. рублей, на эти деньги в СПБ можно приобрести 2 кк по военной ипотеке где нибудь в области, а в москве и на однокомнатную квартиру вряд ли хватит.
за те же средства можно легко приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке на черноморском побережье.
Выбор квартир в краснодаре и краснодарском крае довольно большой, поэтому возможно стоит рассматривать варианты покупки квартиры по военной ипотеке в анапе, или другом городе Кубани. Все объекты, доступные военнослужащим по программе военная ипотека в Краснодаре и Краснодарском крае мы собрали для Вас в удобный каталог, который можно посмотреть тут
за те же средства можно легко приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке на черноморском побережье.
Выбор квартир в краснодаре и краснодарском крае довольно большой, поэтому возможно стоит рассматривать варианты покупки квартиры по военной ипотеке в анапе, или другом городе Кубани. Все объекты, доступные военнослужащим по программе военная ипотека в Краснодаре и Краснодарском крае мы собрали для Вас в удобный каталог, который можно посмотреть тут
1 сообщение • Страница 1 из 1
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