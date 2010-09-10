Квартиры у моря для участников НИС

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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RediskinDen
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:08

Квартиры у моря для участников НИС

Сообщение RediskinDen » Сегодня, 11:10

Хотите жить у моря? Это просто осуществить, ведь жилье в новостройках на черноморском побережье стоят вполне дешего если сравнивать цены в крупных городах, например спб или москва. В среднем накопления военнослужащих по военной ипотеке вместе с банковским кредитом составляют 3,2 млн. рублей, на эти деньги в СПБ можно приобрести 2 кк по военной ипотеке где нибудь в области, а в москве и на однокомнатную квартиру вряд ли хватит.
за те же средства можно легко приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке на черноморском побережье.
Выбор квартир в краснодаре и краснодарском крае довольно большой, поэтому возможно стоит рассматривать варианты покупки квартиры по военной ипотеке в анапе, или другом городе Кубани. Все объекты, доступные военнослужащим по программе военная ипотека в Краснодаре и Краснодарском крае мы собрали для Вас в удобный каталог, который можно посмотреть тут
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