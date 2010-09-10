Покупать саженцы в Москве
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Покупать саженцы в Москве
Подкупать саженцы в питомнике позволительно после выше интернет магазин. Питомник саженцев выращивает ради вас однолетние, двухлетние и многолетние саженцы. Выращенные в заботливых руках наши растения свободно приживаются в почвах средней полосы России. Выращивание и продажа деревьев и других растений осуществляется в контейнерах, соответствующих развитию корня саженца. Всетаки растения с закрытой корневой системой, а значит корни наших растений не повреждены и не иссушены и готовы к посадке в течении только года. Интернет лабаз саженцев «АгроВиста» реализует продукцию питомника для территории Москвы и московской области. Менеджеры магазина приветливы и внимательны и завсегда готовы проконсультировать вас сообразно вопросам посадки и ухода после растениями.
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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