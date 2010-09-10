Обман в интернет магазинах
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Обман в интернет магазинах
Интернет-магазинов становится всё больше и больше. Цены там различные от очень низких до заоблачных, товары все новые и модные, сайты красивые, а вот что Вам отправят, к сожалению, не известно. Сейчас всё больше молва ходит о том, что вместо одного товара присылают совсем другое (конечно дешевле товар присылают).
И специально для тех кто уже заказывает товары через интернет или только желаете заказать, мы дадим 3 простых совета, как выловить некачественных продавцов с первого клика:
1. Спросите могут ли они Вам в соц сетях или по электронной почте прислать фото товара на каком нибудь специфичном фоне (далее - проверьте это фото через яндекс или гугл картинки)
2. Спросите есть ли курьерская служба у этой компании. (Не все компании ей располагают, но хоть в каком то городе она обязана быть)
3. Спросите у предполагаемого продавца- посылает ли он свои товары с описью (посылка с описью, даёт Вам право сначала осмотреть посылку а потом решать оплачивать или нет).
Вот такие простые 3 совета помогут избежать неудачных покупок!
А в свободное время заглядывайте в наш интернет магазин расположенный в ВК - https://vk.com/alex_shop62 и мы с радостью подберем для Вас товар с высоким качеством и приемлемой ценой!
А также можете с нами связаться по телефону: 8-920-979-79-89.
И специально для тех кто уже заказывает товары через интернет или только желаете заказать, мы дадим 3 простых совета, как выловить некачественных продавцов с первого клика:
1. Спросите могут ли они Вам в соц сетях или по электронной почте прислать фото товара на каком нибудь специфичном фоне (далее - проверьте это фото через яндекс или гугл картинки)
2. Спросите есть ли курьерская служба у этой компании. (Не все компании ей располагают, но хоть в каком то городе она обязана быть)
3. Спросите у предполагаемого продавца- посылает ли он свои товары с описью (посылка с описью, даёт Вам право сначала осмотреть посылку а потом решать оплачивать или нет).
Вот такие простые 3 совета помогут избежать неудачных покупок!
А в свободное время заглядывайте в наш интернет магазин расположенный в ВК - https://vk.com/alex_shop62 и мы с радостью подберем для Вас товар с высоким качеством и приемлемой ценой!
А также можете с нами связаться по телефону: 8-920-979-79-89.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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