Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Alex-shop Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 13:09 Обман в интернет магазинах Цитата Сообщение Alex-shop » 48 минут назад



И специально для тех кто уже заказывает товары через интернет или только желаете заказать, мы дадим 3 простых совета, как выловить некачественных продавцов с первого клика:

1. Спросите могут ли они Вам в соц сетях или по электронной почте прислать фото товара на каком нибудь специфичном фоне (далее - проверьте это фото через яндекс или гугл картинки)

2. Спросите есть ли курьерская служба у этой компании. (Не все компании ей располагают, но хоть в каком то городе она обязана быть)

3. Спросите у предполагаемого продавца- посылает ли он свои товары с описью (посылка с описью, даёт Вам право сначала осмотреть посылку а потом решать оплачивать или нет).

Вот такие простые 3 совета помогут избежать неудачных покупок!



А в свободное время заглядывайте в наш интернет магазин расположенный в ВК -

А также можете с нами связаться по телефону: 8-920-979-79-89. Интернет-магазинов становится всё больше и больше. Цены там различные от очень низких до заоблачных, товары все новые и модные, сайты красивые, а вот что Вам отправят, к сожалению, не известно. Сейчас всё больше молва ходит о том, что вместо одного товара присылают совсем другое (конечно дешевле товар присылают).И специально для тех кто уже заказывает товары через интернет или только желаете заказать, мы дадим 3 простых совета, как выловить некачественных продавцов с первого клика:1. Спросите могут ли они Вам в соц сетях или по электронной почте прислать фото товара на каком нибудь специфичном фоне (далее - проверьте это фото через яндекс или гугл картинки)2. Спросите есть ли курьерская служба у этой компании. (Не все компании ей располагают, но хоть в каком то городе она обязана быть)3. Спросите у предполагаемого продавца- посылает ли он свои товары с описью (посылка с описью, даёт Вам право сначала осмотреть посылку а потом решать оплачивать или нет).Вот такие простые 3 совета помогут избежать неудачных покупок!А в свободное время заглядывайте в наш интернет магазин расположенный в ВК - https://vk.com/alex_shop62 и мы с радостью подберем для Вас товар с высоким качеством и приемлемой ценой!А также можете с нами связаться по телефону: 8-920-979-79-89. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»