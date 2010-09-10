Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Georgecrync Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 47 минут назад Венозная сетка на ногах! Цитата Сообщение Georgecrync » 20 минут назад Как появляются сосудистые проблемы?



Важное место в возникновении сосудистых проблем отводится наследственным особенностям в строении сосудов и предрасположенности к болезни. Если у ваших близких родственниц по женской линии есть подобные проблемы, вероятность столкновения с этой проблемой у вас велика.



Причинами сосудистых звездочек могут быть и проблемы в гормональном фоне. Наложит свой отпечаток и физическая нагрузка – занятия спортом, профессиональные танцы, поднятие тяжестей, длительное стояние на ногах. В результате застоя крови или дополнительного ее притока к сосудам они могут не выдерживать нагрузок и давления, отчего их стенки растягиваются, извиваются и проступают под кожей.



Как избавиться от венозной сетки?



Прежде чем браться за небольшие дефекты в виде мелких сосудистых звездочек, важно быстро и качественно пролечить процесс в крупных сосудах и более глубоких венах, которые снаружи практически не видны. Ведь если пострадала одна вена, постепенно будут вовлекаться в процесс все новые и новые, пока процесс не остановится или пока все вены не будут поражены.



Лечить внешние проявления без устранения внутренних причин болезни нерационально и чревато возвращением и усилением проблем. Поэтому хорошие флебологические клиники обычно работают по принципу тандема врачей – флеболог лечит крупные дефекты и осложнения варикоза, а косметолог после лечения основной болезни борется с мелкими косметическими недостатками – звездочками, проступающими венками.



Косметологи работают с дефектами в пределах размером от двух до пяти миллиметров, более крупные дефекты устраняют флебологи при помощи метода склерозирования сосудов. При дефектах более 5 миллиметров только косметология неэффективна, необходимо сначала лечение варикозных вен или их удаление.



при лечении обращайтесь врачам



- флебологический центр. Важное место в возникновении сосудистых проблем отводится наследственным особенностям в строении сосудов и предрасположенности к болезни. Если у ваших близких родственниц по женской линии есть подобные проблемы, вероятность столкновения с этой проблемой у вас велика.Причинами сосудистых звездочек могут быть и проблемы в гормональном фоне. Наложит свой отпечаток и физическая нагрузка – занятия спортом, профессиональные танцы, поднятие тяжестей, длительное стояние на ногах. В результате застоя крови или дополнительного ее притока к сосудам они могут не выдерживать нагрузок и давления, отчего их стенки растягиваются, извиваются и проступают под кожей.Прежде чем браться за небольшие дефекты в виде мелких сосудистых звездочек, важно быстро и качественно пролечить процесс в крупных сосудах и более глубоких венах, которые снаружи практически не видны. Ведь если пострадала одна вена, постепенно будут вовлекаться в процесс все новые и новые, пока процесс не остановится или пока все вены не будут поражены.Лечить внешние проявления без устранения внутренних причин болезни нерационально и чревато возвращением и усилением проблем. Поэтому хорошие флебологические клиники обычно работают по принципу тандема врачей – флеболог лечит крупные дефекты и осложнения варикоза, а косметолог после лечения основной болезни борется с мелкими косметическими недостатками – звездочками, проступающими венками.Косметологи работают с дефектами в пределах размером от двух до пяти миллиметров, более крупные дефекты устраняют флебологи при помощи метода склерозирования сосудов. При дефектах более 5 миллиметров только косметология неэффективна, необходимо сначала лечение варикозных вен или их удаление. http://phlebcentre.com/ - флебологический центр. http://phlebcentre.com/ Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»