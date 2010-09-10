Домофон
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Домофон
Стал вопрос установки домофона. Хочется купить модель надежного производителя, чтобы цена соответствовала качеству, была хорошая картинка изображения, функция записи и в будущем могли подключить к нему внешнюю камеру на входную подъездную дверь. Что из этого списка https://magazun.com/signalizacii/ подойдет по желаемым характеристикам?
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