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Dentalzes Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 01:29 киста на зубе фото Цитата Сообщение Dentalzes » Сегодня, 01:30



Воротилов Аггей:

Современная стоматология Марины Машенской оказывает услуги выравнивания зубов бекетами и винирами. Фотографии с примерами выравнивания зубов. Неправильный прикус создает ряд физиологических проблем затрудняется пережевывание пищи и качественное очищение зубов. В детской ортодонтии используются съемные конструкции эластичные капы из силикона или облицовочные пластины. Они только фиксируют зубы в определенном положении, и применяются для выравнивания зубов у детей, или для закрепления результатов лечения у взрослых, Кто нибудь нибудь делал себе зубы? Что можете посоветовать?Воротилов Аггей:Современная стоматология Марины Машенской оказывает услуги выравнивания зубов бекетами и винирами. Фотографии с примерами выравнивания зубов. Неправильный прикус создает ряд физиологических проблем затрудняется пережевывание пищи и качественное очищение зубов. В детской ортодонтии используются съемные конструкции эластичные капы из силикона или облицовочные пластины. Они только фиксируют зубы в определенном положении, и применяются для выравнивания зубов у детей, или для закрепления результатов лечения у взрослых, выравнивание зубов винирами , выравнивание зубов винирами, выравнивание зубов. Этот метод универсальный, исправляет неправильный прикус, промежутки и деформацию зубного ряда, затруднение прорезывания зубов. Выравнивание зубов происходит за счет небольшого, но постоянного воздействия на зубы, благодаря чему они постепенно сдвигаются в нужном направлении. Обычно приходится корректировать и верхний и нижний зубной ряд, поэтому устанавливается одновременно две брекет-системы. Этот процесс происходит очень медленно зуб сдвигается за месяц на расстояние меньше одного миллиметра. После лечения какое-то время для закрепления полученных результатов необходимо носить фиксирующую пластинку. На дугу одеваются 8-9 миниатюрных креплений брекетов, фиксирующихся на зубе специальным клеем, который не разрушает эмаль и легко удаляется при снятии брекетов. Наиболее часто выравнивание зубов производится прочными и недорогими брекетами из специальной стали. Основные недостатки систем из металла они заметны во рту, могут вызвать раздражение мягких тканей. На них не скапливается пищевой налет, кристаллы сапфира не окрашиваются под действием пигментов пищи и остаются незаметными и эстетичными все время ношения. Лингвальные брекеты гораздо сложнее в изготовлении, установке и уходе, поэтому услуги по выравниванию зубов будут стоить дороже, а процесс лечения займет больше времени. Это мягкий способ коррекции зубов, позволяющий исправить неправильную форму лицевой части зуба, выровнять края зубного ряда, уменьшить промежутки между зубами, изменить цвет эмали. В процессе лечения вы будете посещать врача примерно раз в месяц для контроля за ходом лечения и замены элементов конструкции... протезирования зубов Вернуться к началу

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