5Bucks.ru – фриланс-услуги по фиксированной цене $5

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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orReroZed
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 09:22

5Bucks.ru – фриланс-услуги по фиксированной цене $5

Сообщение orReroZed » Сегодня, 12:13

Заказывайте или предлагайте свои услуги по фиксированной цене $5. Мы максимально сократили время на заказ услуг. Заказчики выбирают подходящую им услугу и оплачивает ее. Исполнители предлагают различные услуги, как точечные доработки, так и объемные работы. Все услуги указаны по фиксированной цене 5 баксов. Цены на сайте указаны в рублях по внутреннему курсу. Присоединяйтесь к нам, предлагайте свои услуги и зарабатывайте деньги уже сегодня!


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