5Bucks.ru – фриланс-услуги по фиксированной цене $5
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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5Bucks.ru – фриланс-услуги по фиксированной цене $5
Заказывайте или предлагайте свои услуги по фиксированной цене $5. Мы максимально сократили время на заказ услуг. Заказчики выбирают подходящую им услугу и оплачивает ее. Исполнители предлагают различные услуги, как точечные доработки, так и объемные работы. Все услуги указаны по фиксированной цене 5 баксов. Цены на сайте указаны в рублях по внутреннему курсу. Присоединяйтесь к нам, предлагайте свои услуги и зарабатывайте деньги уже сегодня!
Для покупателя
Выберите желаемую услугу всего за 5 баксов!Ориентируйтесь на отзывы и рейтинг исполнителя.
Оплатите услугу. Работа будет считаться выполненнойтолько после вашего подтверждения. 100 % безопасно!
После получения работы оцените исполнтеля и оставьте отзыв! Покупайте снова!
Для продавца
Опубликуйте услугу по фиксированной цене в $5 и добавляйте возможные дополнения к заказу!
Продавайте свои услуги на проекте 5bucks. Получайте отзывы и повышайте свой рейтинг, увеличивайте количество продаж!
5Bucks это фриланс-биржа нового поколения. Зарабатывайте деньги не выходя из дома! Превратите свое хобби в работу!
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Для покупателя
Выберите желаемую услугу всего за 5 баксов!Ориентируйтесь на отзывы и рейтинг исполнителя.
Оплатите услугу. Работа будет считаться выполненнойтолько после вашего подтверждения. 100 % безопасно!
После получения работы оцените исполнтеля и оставьте отзыв! Покупайте снова!
Для продавца
Опубликуйте услугу по фиксированной цене в $5 и добавляйте возможные дополнения к заказу!
Продавайте свои услуги на проекте 5bucks. Получайте отзывы и повышайте свой рейтинг, увеличивайте количество продаж!
5Bucks это фриланс-биржа нового поколения. Зарабатывайте деньги не выходя из дома! Превратите свое хобби в работу!
Закажите статейный прогон для Вашего сайта для продвижения в поисковых системах ЗАКАЗАТЬ
1 сообщение • Страница 1 из 1
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