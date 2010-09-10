Коттеджный поселок "Раменские дворики"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Вячеславович
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:04

Коттеджный поселок "Раменские дворики"

Сообщение Вячеславович » 52 минуты назад

Добрый день!

Уже некоторое время подыскиваю земельный участок под строительство дома. Рассматриваю разные варианты, населенные пункты, а также КП. По району Дубровичи, Алеканово можно найти информацию, также есть много инфы о Ходынинских двориках, а вот про КП "Раменские дворики" не смог ничего найти. Уважаемые форумчане, может есть среди вас те, кто обладает информацией о Раменских двориках? Как там с комуникациями, с дорогами, с охраной, есть ли проблемы со строительством, какая вода...? Буду рад любой информации. Спасибо!
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