Сообщение Вячеславович » 52 минуты назад

Добрый день!



Уже некоторое время подыскиваю земельный участок под строительство дома. Рассматриваю разные варианты, населенные пункты, а также КП. По району Дубровичи, Алеканово можно найти информацию, также есть много инфы о Ходынинских двориках, а вот про КП "Раменские дворики" не смог ничего найти. Уважаемые форумчане, может есть среди вас те, кто обладает информацией о Раменских двориках? Как там с комуникациями, с дорогами, с охраной, есть ли проблемы со строительством, какая вода...? Буду рад любой информации. Спасибо!