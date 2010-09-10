Сообщение DavidRiz » Сегодня, 15:17

В среднем, за просмотр видео на этом сервисе, платят 100 рублей

Обязательно просмотри этом Через пару недель ощутишь себя другим человеком

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