Сообщение Bettyreata » Сегодня, 14:16

Вы думаете, эта девушка в одежде? На первый взгляд, так оно и есть Но если приглядеться, да посмотреть остальные фотографии с её участием, то становится ясно, что не всё так однозначно

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