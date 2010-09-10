пурпурный чай чанг шу отрицательные отзывы врачей - Самое
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- Зарегистрирован: 16 апр 2017, 01:47
пурпурный чай чанг шу отрицательные отзывы врачей - Самое
Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://pur.bxox.info
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://pur.bxox.info
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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