Секреты пурпурного чая Чанг-Шу - Награды Императорской России

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ИнтерДизайн
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 01:47

Секреты пурпурного чая Чанг-Шу - Награды Императорской России

Сообщение ИнтерДизайн » 28 минут назад

Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://pur.bxox.info
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