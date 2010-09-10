Хочу подсказать очень хороший педикюр в центре

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хочу подсказать очень хороший педикюр в центре

Сообщение Hectorcrymn » Сегодня, 10:53

Оцените это место это то где делают качественный аппаратный педикюр в Москве http://medystar.ru/
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118.gif
118.gif (2.83 КБ) 18 просмотров
Вот ссылка: http://medystar.ru
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