Сообщение BobbyNic » 47 минут назад

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Самый крупнейший клуб туристов на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная организация удостоенная 24 Оскар в туристическом бизнесе, лучшая туристическая корпорация 2016 года на планете по версии World Travel Awards, компания входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире компаний в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Для Вас:



Для Вас доступны единственные, гарантированно самые низкие цены на:

* туры все включено в любой части мира

* путешествия и морские круизы

* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира

* отели, хостелы в любой части нашей земли

На наши услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.



Многие из Вас нередко лицезрели рекламный ролик различных туристических сервисов, которые одни будто бы сканируют доступные отели и гостиницы и предлагают для Вас низкую стоимость на отели и гостиницы по примеру Trivaga, а совершенно прочие сходные сервисы ищут нам доступные авиа перелеты по якобы самой лучшей стоимости, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, ведь все таки рынок туризма и авиа перелетов гибок и стоимость может изменяться каждую секунду. Вопрос, а Вам вернут Ваши деньги от Вашей переплаченой расценки за билет на самолет либо за хостелы, гостиницы если все таки цена окажется не самый лучший? И ведь верно это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для формирования или поиска для себя авиаперелета либо заказа отеля или хостела и уж тем более для поиска себе и своим друзьям подходящего тура либо отдыха. Наш выдающийся всемирный клуб путешественников предлагает для Вас неповторимый сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа билетов, гостиниц, туров, и всего списка туристических предложений, все-таки вся мировая туристическая база находится у Вас под рукой, в любое время дня и ночи, 365 дней в году. Какой угодно самолет, любой отель или гостиница, Лувр, любой зоопарк, любые развлечения. Для Вас это доступно в любое удобное время по гарантированно низкой стоимости.



Какая из туристических корпораций либо авиакасс может предложить для Вас нижеследующее?

* Если мы найдем какой угодно авиа билет меньше чем у нас, то возьмет 150 процентов от разницы в течение рабочего дня

* Если мы найдем любую на выбор гостиницу, всякий отель, какой угодно хостел дешевле чем у нас, то возьмете 150 % от разницы в течение 24 часов

* Если после приобретения Вашего билета на самолет и до момента Вашего оформление на рейс стоимость на билет на самолет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру день) то Ваш авиаперелет перебранируется по более низкой цене, а разницу возьмете в течение суток

* Если кто то найдет аналогичный нашему тур "все включено" в любой на выбор организации нашей земли дешевле чем у нас, то мы данный тур Вам презентуем



При этом нашим членам по желанию предлагается открыть свой личный турбизнес в течение часа, это:

* организовать свою персональную туристическую корпорацию

* продвигать интересы компании в личном городе либо во всяком интересующем Вас месте с выручкой во много раз выше среднего

* для ценителей МЛМ (MLM) бизнеса совершенная потенциальность развить свою бинарную структуру

* для ценителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) прекрасная возможность развить свой турбизнес в различных городах



Вознаграждение при бизнес пакете стартует от 1500 USD$ / месяц. Верхней планки заработной платы нет.



В начале Мы обучаем и развиваем Вам организовывать Ваш туристический бизнес и Ваши структуры.



Плата за франшизу (патента, пакет документов и т.д.) чисто незначительная, единоразовая и бессрочная. Окупаемость с одного компаньона в Вашей команде.

Ваш туристический бизнес достается к Вашим детям.



А самое основное, что Вы вливаетесь в семью из 2 миллионов великолепных и позитивных людей с нашего мира и из разных областей туристического бизнеса.



Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).

Хватит мечтать, пора отдыхать. Отдых это Ваша работа!