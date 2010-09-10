Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 минут назад
Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.
Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.
Данное руководство предназначено для тех людей, которые беспокоятся о своем здоровье.
Как не заболеть?
1)На пляже только в тапочках!
2) Баня, сауна, бассейн- закрытые резиновые тапочки.
3) Не надевайте чужую обувь!
4) И разумеется соблюдение правил гигиены никто не отменял!
Лечение.
При подозрении на грибок, в первую очередь обратитесь к врачу ( миколог и дерматолог).
Советую также приобрести FUNGUSLESS, лекарство которое вам вряд ли пропишут, потому как оно новое в России .
Приобрести можно у официального tдилера http://fungusles.ru .
Все остальное по рецепту.
Народные средства.
Я не несу ответственности за отказ от помощи официальной медицины.
Эти рецепты придумал также не я.
Спиртовой раствор прополиса. Каждый день протирать пораженные участки кожи и ногти.
Процедура будет повторяться для всех рецептов ниже.
Сок лука. Тоже самое.
Сделать смесь чеснока и спирта (90%),после добавить столько же воды. Дальше как и в первом случае.
Также может помочь и йод. Процедура как и в первом варианте.
Спасибо за внимание, здоровья и всех благ.
Автор этого краткого руководства Mansuke Sowil т.е я.
Прошу не копипастить!
Данное руководство предназначено для тех людей, которые беспокоятся о своем здоровье.
Как не заболеть?
1)На пляже только в тапочках!
2) Баня, сауна, бассейн- закрытые резиновые тапочки.
3) Не надевайте чужую обувь!
4) И разумеется соблюдение правил гигиены никто не отменял!
Лечение.
При подозрении на грибок, в первую очередь обратитесь к врачу ( миколог и дерматолог).
Советую также приобрести FUNGUSLESS, лекарство которое вам вряд ли пропишут, потому как оно новое в России .
Приобрести можно у официального tдилера http://fungusles.ru .
Все остальное по рецепту.
Народные средства.
Я не несу ответственности за отказ от помощи официальной медицины.
Эти рецепты придумал также не я.
Спиртовой раствор прополиса. Каждый день протирать пораженные участки кожи и ногти.
Процедура будет повторяться для всех рецептов ниже.
Сок лука. Тоже самое.
Сделать смесь чеснока и спирта (90%),после добавить столько же воды. Дальше как и в первом случае.
Также может помочь и йод. Процедура как и в первом варианте.
Спасибо за внимание, здоровья и всех благ.
Автор этого краткого руководства Mansuke Sowil т.е я.
Прошу не копипастить!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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