Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.

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mansukesowil
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 минут назад

Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.

Сообщение mansukesowil » 5 минут назад

Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.

Данное руководство предназначено для тех людей, которые беспокоятся о своем здоровье.

Как не заболеть?

1)На пляже только в тапочках!
2) Баня, сауна, бассейн- закрытые резиновые тапочки.
3) Не надевайте чужую обувь!
4) И разумеется соблюдение правил гигиены никто не отменял!

Лечение.
При подозрении на грибок, в первую очередь обратитесь к врачу ( миколог и дерматолог).
Советую также приобрести FUNGUSLESS, лекарство которое вам вряд ли пропишут, потому как оно новое в России .
Приобрести можно у официального tдилера http://fungusles.ru .
Все остальное по рецепту.

Народные средства.

Я не несу ответственности за отказ от помощи официальной медицины.
Эти рецепты придумал также не я.

Спиртовой раствор прополиса. Каждый день протирать пораженные участки кожи и ногти.
Процедура будет повторяться для всех рецептов ниже.

Сок лука. Тоже самое.

Сделать смесь чеснока и спирта (90%),после добавить столько же воды. Дальше как и в первом случае.

Также может помочь и йод. Процедура как и в первом варианте.

Спасибо за внимание, здоровья и всех благ.

Автор этого краткого руководства Mansuke Sowil т.е я.
Прошу не копипастить!
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