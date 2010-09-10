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mansukesowil Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 11 минут назад Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка. Цитата Сообщение mansukesowil » 5 минут назад



Данное руководство предназначено для тех людей, которые беспокоятся о своем здоровье.



Как не заболеть?



1)На пляже только в тапочках!

2) Баня, сауна, бассейн- закрытые резиновые тапочки.

3) Не надевайте чужую обувь!

4) И разумеется соблюдение правил гигиены никто не отменял!



Лечение.

При подозрении на грибок, в первую очередь обратитесь к врачу ( миколог и дерматолог).

Советую также приобрести FUNGUSLESS, лекарство которое вам вряд ли пропишут, потому как оно новое в России .

Приобрести можно у официального tдилера

Все остальное по рецепту.



Народные средства.



Я не несу ответственности за отказ от помощи официальной медицины.

Эти рецепты придумал также не я.



Спиртовой раствор прополиса. Каждый день протирать пораженные участки кожи и ногти.

Процедура будет повторяться для всех рецептов ниже.



Сок лука. Тоже самое.



Сделать смесь чеснока и спирта (90%),после добавить столько же воды. Дальше как и в первом случае.



Также может помочь и йод. Процедура как и в первом варианте.



Спасибо за внимание, здоровья и всех благ.



Автор этого краткого руководства Mansuke Sowil т.е я.

Прошу не копипастить! Как сохранить красоту и здоровье ваших ног? Профилактика и лечение грибка.Данное руководство предназначено для тех людей, которые беспокоятся о своем здоровье.Как не заболеть?1)На пляже только в тапочках!2) Баня, сауна, бассейн- закрытые резиновые тапочки.3) Не надевайте чужую обувь!4) И разумеется соблюдение правил гигиены никто не отменял!Лечение.При подозрении на грибок, в первую очередь обратитесь к врачу ( миколог и дерматолог).Советую также приобрести FUNGUSLESS, лекарство которое вам вряд ли пропишут, потому как оно новое в России .Приобрести можно у официального tдилера http://fungusles.ru Все остальное по рецепту.Народные средства.Я не несу ответственности за отказ от помощи официальной медицины.Эти рецепты придумал также не я.Спиртовой раствор прополиса. Каждый день протирать пораженные участки кожи и ногти.Процедура будет повторяться для всех рецептов ниже.Сок лука. Тоже самое.Сделать смесь чеснока и спирта (90%),после добавить столько же воды. Дальше как и в первом случае.Также может помочь и йод. Процедура как и в первом варианте.Спасибо за внимание, здоровья и всех благ.Автор этого краткого руководства Mansuke Sowil т.е я.Прошу не копипастить! Вернуться к началу

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