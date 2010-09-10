Сообщение RichardZit » Вчера, 23:05

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Самый-самый лучший клуб туристов в мире с 2 миллионами членов клуба, единственная корпорация удостоенная 24 Оскар в туризме, VIP туристическая холдинг-компания 2016 года на планете по версии World Travel Awards, фирма входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире холдинг-компаний в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Для Вас:



Вам доступны эксклюзивные, гарантированно самые низкие цены на:

* туры все включено в любой части мира

* путешествия и морские круизы

* авиаперелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира

* гостиницы, отели в какой угодно части мира

На все услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.



Многие из Вас часто наблюдали рекламный ролик различных туристических сервисов, которые одни якобы сканируют доступные отели и предлагают для нас лучшую стоимость на гостиницы по примеру Trivaga, а совершенно иные сходственные сервисы ищут нам доступные авиаперелеты по якобы самой лучшей цене, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, все таки рынок туризма и авиа перелетов изменчив и плата может меняться каждую секунду. Вопрос, а Вам вернутся Ваши наличные от Вашей переплаченой стоимости за авиаперелет либо за отель или хостел если все таки плата окажется не самый лучший? И не правда ли это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для составления или поиска себе авиа перелета либо заказа отеля или хостела и уж тем более для поиска себе и своей семье и друзьям подходящего тура либо отдыха. Наш дивный междунациональный клуб путешественников предлагает для нас редкий сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа перелетов, отелей, круизов, и всего списка туристических возможностей, все-таки вся мировая туристическая база находится у Вас под рукой, в любое время дня и ночи, 365 дней в году. Всякий самолет, любой отель или гостиница, любой музей, любой зоопарк, любые развлечения. Для всех это доступно в любое подходящее время по гарантированно лучшей цене.



Какая из туристических компаний либо авиа касс готова предложить для Вас нижеследующее?

* Если Вы найдете всякий авиаперелеа дешевле чем у нас, то возьмет 150% от разницы в течение рабочего дня

* Если кто то найдет всякую гостиницу, любой отель, какой угодно хостел ниже чем у нас, то возьмете 150 % от разницы в течение 24 часов

* Если после покупки Вашего авиа перелета и до момента Вашего оформление на рейс тариф на авиа билет подешевела в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру неделя) то Ваш билет на самолет перебранируется по низкой цене, а разницу получите в течение суток

* Если Вы найдете схожий нашему тур "все включено" в любой корпорации нашего мира ниже чем у нас, то мы данный тур Вам презентуем



При этом членам клуба по их желанию рекомендуется открыть свой индивидуальный бизнес в течение короткого времени, до одного дня, это:

* открыть свою индивидуальную туристическую холдинг-компанию

* развивать интересы компании в личном городе, регионе, стране либо во всяком интересующем Вас месте с выручкой на много больше

* для любителей МЛМ (MLM) бизнеса идеальная возможность организовать свою бинарную команду

* для любителей либо ценителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) совершенная возможность развить свой туристический бизнес в различных городах



Заработок при бизнес франшизе начинается от 1500 USD$ / месяц. Верхней планки выручки нет.



В начале Мы учим и развиваем Вам организовывать Ваш туристический бизнес и Ваши структуры.



Стоимость за за франшизу чисто формальная, единоразовая и пожизненная. Окупаемость с единого компаньона в Вашей команде.

Ваш турбизнес достается к Вашим детям.



А самое главное, что Вы присоединяетесь в нашу семью из двух миллионов состоятельных и позитивных людей с нашей планеты и из разных областей турбизнеса.



Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).

Хватит мечтать, пора отдыхать. Отдых это Ваша работа!