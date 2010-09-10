Сообщение RichardZit » 10 минут назад

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Самый-самый крутой клуб туристов на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная корпорация заработавшая 24 Оскар в туризме, VIP туристическая холдинг-компания 2016 года на планете по версии World Travel Awards, корпорация входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире организаций в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Вам:



Для Вас доступны единственные, гарантированно самые низкие предложения на:

* туры все включено в любой части мира

* путешествия и морские круизы

* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира

* хостелы, гостиницы в какой угодно части планеты

На все наши услуги Вы получаете три гарантии лучших цен.



Многие из Вас неоднократно наблюдали рекламный ролик различных туристических сервисов, которые одни якобы сканируют доступные отели и предлагают для нас самую лучшую цену на отели по примеру Trivaga, а совершенно прочие схожые сервисы ищут Вам доступные билеты на самолет по якобы самой лучшей цене, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, ведь рынок туризма и авиа перелетов изменчив и тариф может меняться каждую секунду. Вопрос, Вам вернутся Ваши суммы от Вашей переплаченой стоимости за авиа билет либо за гостиницу либо отель если все таки стоимость окажется не самый низкий? И не правда ли это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для составления или поиска для себя авиа перелета либо заказа хостела, гостиницы и уж тем более для поиска для себя и своей семье подходящего тура либо отдыха. Наш исключительный международный клуб путешественников предлагает для нас исключительный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиаперелетов, отелей и гостиниц, круизов, и всего перечня туристических предложений, как ни как вся всемирная туристическая база находится у Вас под рукой, в любое время дня и ночи, 365 дней в году. Любой на выбор самолет, любой номер в любой гостинице, Эрмитаж, любой зоопарк, любые острова. Для всех это доступно в любое удобное время по гарантированно низкой цене.



Какая из туристических фирм либо авиакасс способна предложить для Вас нижеследующее?

* Если кто то найдет любой авиаперелеа ниже чем у нас, то возьмет 150 % от разницы в течение суток

* Если мы найдем какую угодно гостиницу, всякий отель, всякий хостел ниже чем у нас, то возьмете 150% от разницы в течение суток

* Если после приобретения Вашего билета на самолет и до момента Вашего регистрирования на рейс цена на авиа билет подешевела в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру день, неделя, месяц, год,) то Ваш авиа билет перебранируется по самой лучшей стоимости, а разницу возьмете в течение рабочего дня

* Если Вы найдете аналогичный нашему тур "All inclusive" во всякой фирмы мира ниже чем у нас, то мы данный тур Вам презентуем



При этом нашим членам по желанию предлагается начать свой собственный турбизнес в течение нескольких минут, это:

* основать свою коммерческую туристическую фирму

* продвигать интересы холдинг-компании в личном городе либо во всяком интересующем Вас месте с доходом на много выше среднего

* для ценителей МЛМ бизнеса идеальная потенциальность открыть свою бинарную команду

* для любителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) идеальная вероятность продвигать свой туристический бизнес в различных городах



Вознаграждение при бизнес франшизе стартует от 1500 долларов США / месяц. Верхней планки дохода нет.



В начале Мы учим и развиваем Вам организовывать Ваш бизнес и Ваши структуры.



Стоимость за за патент чисто формальная, одноразовая и бессрочная. Окупаемость с одного человека в Вашей команде.

Ваш туристический бизнес достается к Вашим детям.



А самое главное, что Вы присоединяетесь в нашу семью из 2 миллионов шикарных и позитивных людей со всей земли и из разных областей туристического бизнеса.



Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).

Хватит мечтать, пора отдыхать. Отдых это Ваша работа!