Жилплощадь в Липецке

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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psa48Candy
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 11:53

Жилплощадь в Липецке

Сообщение psa48Candy » Вчера, 12:00

Покупка и торговля недвижимости в Липецке — многообещающее бизнес-направление в районе, ведь населённый пункт является промышленно цивилизованным заселенным постом и одним из наиболее симпатичных с точки зрения вложений в продажу, потому в этом деле производится энергичная застройка жилыми да торговыми комплексами Портал psa48 ru дает пользователям обширную и предельно совершенную базу оглашений по всем операциям с недвижимостью в Липецке


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Ivanthoub
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 37 минут назад

Продам готовый гостиничный бизнес

Сообщение Ivanthoub » 19 минут назад

Продаю готовый бизнес
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
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