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FelipeMek Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 15:32 Портал - Мехобработка, механическая обработка для вашего бизнеса Цитата Сообщение FelipeMek » Сегодня, 15:38 СПРУТ: от повышения квалификации к эффективности производства, спрут: от повышения квалификации к эффективности производства журнал ритм статьи компании «СПРУТ: От повышения квалификации к эффективности производства» — в журнале «Ритм» №4(82), 2013.Баумана и компания СПРУТ-Технология предлагают курс обучения Современные методы программирования для станков с ЧПУ .Курс обучения позволяет специалистам повысить профессиональный уровень, научиться применять современные методы и средства обработки на станках с ЧПУ, используя всю их функциональность, принимать эффективные решения.Уникальность курса заключается в комплексном подходе к освящению всех вопросов, связанных с оборудованием с ЧПУ от чертежа до изготовления детали и получении соответствующих навыков практической работы.Слушатели получают базовые и современные знания в области проектирования операций, способах оптимизации высокоскоростной и высокопроизводительной обработки деталей.Знакомятся с требованиями к траекториям, оснастке, оборудованию, а также проводят экономические расчеты стоимости работы станка с ЧПУ и изготовления детали.Все теоретические занятия проводятся на основе мультимедийного курса более 700 слайдов презентации подкрепляются поясняющими видеофрагментами и преподносятся с точки зрения практической работы, что позволяет интенсивно и наглядно освоить большой объем информации.На практических занятиях закрепляются знания, полученные на теоретических лекциях, и отрабатываются навыки применения различных методов построения в CAD-системах и современных методов обработки в CAM-системах.Во время обучения подробно рассматривается процесс разработки технологий обработки и управляющих программ, моделирование УП, процесс наладки станка и разбираются типичные ошибки.индивидуальному подходу, современной методике преподавания курс пользуется популярностью и получает очень хорошие отзывы слушателей, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.Обучение прошли сотрудники более 50 предприятий от Балтийского до Японского моря ОАО Концерн ЦНИИ Электроприбор, Санкт-Петербург; ОАО НИИ Космического приборостроения, Москва; ОАО Композит, Королев; ООО Предприятие Аэротех, Улан-Удэ; ОАО АСКОЛЬД, Приморский край и др.По окончании курса обучения выдается удостоверение государственного образца о повышении квалификации. спрут: от повышения квалификации к эффективности производства Вернуться к началу

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