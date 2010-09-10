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FelipeMek Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: Сегодня, 15:32 Портал - Продажа, 37431 Nozzle Retainer Cup PT-19XLS ESAB PT-36, Украина для вашего бизнеса Цитата Сообщение FelipeMek » Сегодня, 18:39 Бензин по картам – плюсы или минусы? Дизельные автомобили становятся более популярным вариантом, но эффективно ли это отражается на вашем кошельке. бензин по картам – плюсы или минусы? . Хотя новые технологии растут с точки зрения транспортных средств, работающих наДизельные автомобили становятся более популярным вариантом, но эффективно ли это отражается на вашем кошельке.Хотя новые технологии растут с точки зрения транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, старый вопрос все еще остается.У каждого свои плюсы и минусы, и, если честно, все сводится к тому, что лучше всего подходит для вашего бюджета и как вы водите машину.Это один из первых вопросов, который должны решить покупатели автомобилей, прежде чем они смогут добраться до типа кузова, модели или марки.Предшествующее размышление о дизелях, менее совершенных и более дешевых для запуска, устарело, так как технология сокращает разницу между двумя видами топлива.Короче говоря, дизельное топливо не всегда является оптимальным для экономии топлива, а бензин - не всегда самое удобное.Есть три фактора, которые определяют выбор между бензиновым или дизельным экономия топлива, текущие расходы и предпочтения вождения.Поскольку британские НПЗ сконцентрировали свои усилия на производстве бензина в последние годы, дизельное топливо здесь заметно дороже, чем в других европейских странах; Где налоговые структуры, связанные с СО2, также увеличивают привлекательность дизельного топлива выход CO2 напрямую связан с расходом топлива .Бензиновый автомобиль может составить на 30 меньше экономии топлива, чем дизельный эквивалент, но он все равно может обходиться дешевле в течение трех лет.Также существует вероятность того, что дизель станет дороже, если переговоры об уплате налога на топливо в соответствии с его энергетическим содержанием станут реальностью дизельное топливо содержит на 10 больше энергии, чем бензин.Один момент, который следует иметь в виду при сравнении официальных цифр миль на галлон, бензина или дизельного топлива, заключается в том, что они получены в лабораториях.Для более точного представления о том, чего вы, вероятно, добьетесь в реальном мире, True Car от What Car s обеспечивает показатели расхода топлива, полученные настоящими водителями на реальных дорогах. Вернуться к началу

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