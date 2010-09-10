Продам готовый гостиничный бизнес
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Продам готовый гостиничный бизнес
Продаю готовый бизнес
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
1 сообщение • Страница 1 из 1
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