Сообщение Ivanthoub » 25 минут назад

Продаю готовый бизнес

Большой хостел с длинным договором аренды.

100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.

Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.

Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37