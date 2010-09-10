Продам готовый гостиничный бизнес

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Ivanthoub
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 37 минут назад

Продам готовый гостиничный бизнес

Сообщение Ivanthoub » 25 минут назад

Продаю готовый бизнес
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
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