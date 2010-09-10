Жилплощадь в Липецке

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
psa48Spoke
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:14

Жилплощадь в Липецке

Сообщение psa48Spoke » Сегодня, 18:21

Покупка и продажа недвижимости в Липецке — многообещающее бизнес-направление в регионе, так как населённый пункт представляет из себя промышленно перспективным населенным постом и одним из самых симпатичных с точки зрения капиталовложений в торговлю, в связи с этим в этом деле производится оживленная застройка жилыми и еще торговыми объектами Интернет-портал psa48 ru даёт юзерам обширную и максимально обширную базу объявлений по всем взаимоотношениям с недвижимостью в Липецке


psa48 ru/kompleksnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo-29-mikrorayona-g-lipetsk-mnogoetazhnoe-chetyirehsektsionnoe-zhiloe-zdanie-so-vstroenno-pristroennyim-pomeshheniyami-sotskultbyita-stroenie-16/ 29 микрорайон липецк план застройки
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей