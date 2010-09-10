Сообщение Shlomik » 17 минут назад

Михаил Барышев (слева) и Министр обороны Сергей Шойгу во время передачи знамя ЦСКА

Барышев: «Я иду к победе рядом с ЦСКА!»

Барышев Михаил с «юнармейцами»

Михаил Барышев на открытии III зимних Всемирных военных игр

Сергей Шубенков с шарфом ЦСКА