Михаил Николаевич Барышев и московский ЦСКА: долгий путь к победам
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Михаил Николаевич Барышев и московский ЦСКА: долгий путь к победам
Москва была восстановлена после пожара 1814 года, равно как и знаменитый московский ЦСКА после упаднического периода 90-х, когда клуб, оказавшись в руках очень нехороших людей, стал объектом банального финансового расхищения. Подобная ситуация продолжалась почти два десятилетия до недавнего назначения нового руководителя – Михаила Николаевича Барышева.
Замысел Министра обороны Сергея Шойгу был предельно прост: возродить спортивный клуб на всероссийском уровне, поставив на место главы доверенного человека, не раз положительно проявившего себя на посту управленца, коим и был Михаил Барышев.
Михаил Барышев (слева) и Министр обороны Сергей Шойгу во время передачи знамя ЦСКА
Уже спустя несколько месяцев после назначения Михаила Николаевича, «армейцы» начали ощущать разницу между прошлым и светлым будущим, которое началось с реорганизации модели управления клуба ЦСКА, не отдав предпочтения одной Москве, а распределив реформы по всем регионам, чего от него и ждало высшее руководство.
Одной из характеризующих Михаила Барышева особенностей является его самоотдача и профессионализм, с которыми он подходит к решению поставленных перед ним задач: уделить внимание мелочам, нуждам спортсменов, провести идеологическую параллель со спортивной деятельностью – в этом весь он. На данный момент спортсмены мотивированы не только со стороны стремления к медалям, но и со стороны борьбы за имя России, которым и должен отличаться такой клуб, как ЦСКА.
Всего 3 года понадобилось Михаилу Барышеву, с момента назначения главой ЦСКА, чтобы вывести клуб из запустения, в котором он находился на протяжении полутора десятка лет: строятся спортивные школы, привлекаются опытные тренера и другие спортивные специалисты, ведётся пропаганда здорового образа жизни и патриотизма, но самая главная гордость – появление в Москве персонального армейского стадиона «Арена ЦСКА», построенного всего за 3 года.
Успехи на спортивной арене также говорят сами за себя: на прошедшей в Рио Олимпиаде «армейцы» принесли в копилку Сборной 26 медалей, 9 из которых золотые, 8 серебряные и 9 бронзовые. Был бы ли такой успех без Михаила Барышева? Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем.
Барышев: «Я иду к победе рядом с ЦСКА!»
Разумеется, чтобы сохранять подобные результаты и, главное, преумножать их, необходимо воспитывать в будущих спортсменах не только любовь к спорту и стремлении к победам, но и любовь к Родине, которая иной раз является сильнейшей мотивацией выигрыша. Именно для этого полковник Барышев создал такой проект, как «Юнармия», куда могут вступить не только спортсмены, но и обычные школьники, которых, конечно же, будут приучать к здоровому образу жизни и занятию спортом.
Барышев Михаил с «юнармейцами»
Но откуда взять на это деньги? Ведь для этого требуется колоссальный бюджет.
С приходом Михаила Барышева началась череда судебных процессов, на которых истец в лице ЦСКА судится с различными конторами, заполучившими различные объекты инфраструктуры в период государственного хаоса, а именно – в 90-е годы прошлого века.
Михаил Николаевич и его правовая команда уже вернули клубу ЦСКА его многомиллиардные активы. Так, например, по результатам слушаний между ЦСКА и ГУП «СОИК» в 2014 году, армейский клуб вернул себе право владением спортивно-оздоровительным диспансером в Самаре, незаконно полученным юр.лицом-ответчиком в конце 1998 года. Помимо диспансера, «армейцы» получили несколько миллионов компенсации, потраченные в последствие на открытие нескольких спортивных школ.
Михаил Барышев на открытии III зимних Всемирных военных игр
Что уж говорить, результаты работы Михаила Николаевича Барышева налицо: человек сумел организовать такие условия для тренеров и спортсменов, что даже бывшие главные тренеры, вроде Дмитрия Квартального (хоккей, ЦСКА-Москва) отмечают его вклад в спорт, заявляя, что на проходящем ЧМ-2017 по хоккею, лучшими игроками Сборной являются Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич – все три, конечно же, из ЦСКА.
Или же Сергей Шубенков – единственный легкоатлет из России, получивший право выступать на международных соревнованиях после скандала, неплохо выступивший на II этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, где занял 5-е место.
Сергей Шубенков с шарфом ЦСКА
Спортсмены московского отделения ЦСКА и других региональных отделений, по сути, вернули себе звание «элитных» спортсменов в России, обойдя другие клубы по всем видам – и неоспоримая заслуга в этом, конечно же, принадлежит Михаилу Николаевичу Барышеву и той команде, которую он собрал, организовал и настроил на успех. Теперь ЦСКА по праву называют главной кузницей спортивных кадров в России.
Замысел Министра обороны Сергея Шойгу был предельно прост: возродить спортивный клуб на всероссийском уровне, поставив на место главы доверенного человека, не раз положительно проявившего себя на посту управленца, коим и был Михаил Барышев.
Михаил Барышев (слева) и Министр обороны Сергей Шойгу во время передачи знамя ЦСКА
Уже спустя несколько месяцев после назначения Михаила Николаевича, «армейцы» начали ощущать разницу между прошлым и светлым будущим, которое началось с реорганизации модели управления клуба ЦСКА, не отдав предпочтения одной Москве, а распределив реформы по всем регионам, чего от него и ждало высшее руководство.
Одной из характеризующих Михаила Барышева особенностей является его самоотдача и профессионализм, с которыми он подходит к решению поставленных перед ним задач: уделить внимание мелочам, нуждам спортсменов, провести идеологическую параллель со спортивной деятельностью – в этом весь он. На данный момент спортсмены мотивированы не только со стороны стремления к медалям, но и со стороны борьбы за имя России, которым и должен отличаться такой клуб, как ЦСКА.
Всего 3 года понадобилось Михаилу Барышеву, с момента назначения главой ЦСКА, чтобы вывести клуб из запустения, в котором он находился на протяжении полутора десятка лет: строятся спортивные школы, привлекаются опытные тренера и другие спортивные специалисты, ведётся пропаганда здорового образа жизни и патриотизма, но самая главная гордость – появление в Москве персонального армейского стадиона «Арена ЦСКА», построенного всего за 3 года.
Успехи на спортивной арене также говорят сами за себя: на прошедшей в Рио Олимпиаде «армейцы» принесли в копилку Сборной 26 медалей, 9 из которых золотые, 8 серебряные и 9 бронзовые. Был бы ли такой успех без Михаила Барышева? Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем.
Барышев: «Я иду к победе рядом с ЦСКА!»
Разумеется, чтобы сохранять подобные результаты и, главное, преумножать их, необходимо воспитывать в будущих спортсменах не только любовь к спорту и стремлении к победам, но и любовь к Родине, которая иной раз является сильнейшей мотивацией выигрыша. Именно для этого полковник Барышев создал такой проект, как «Юнармия», куда могут вступить не только спортсмены, но и обычные школьники, которых, конечно же, будут приучать к здоровому образу жизни и занятию спортом.
Барышев Михаил с «юнармейцами»
Но откуда взять на это деньги? Ведь для этого требуется колоссальный бюджет.
С приходом Михаила Барышева началась череда судебных процессов, на которых истец в лице ЦСКА судится с различными конторами, заполучившими различные объекты инфраструктуры в период государственного хаоса, а именно – в 90-е годы прошлого века.
Михаил Николаевич и его правовая команда уже вернули клубу ЦСКА его многомиллиардные активы. Так, например, по результатам слушаний между ЦСКА и ГУП «СОИК» в 2014 году, армейский клуб вернул себе право владением спортивно-оздоровительным диспансером в Самаре, незаконно полученным юр.лицом-ответчиком в конце 1998 года. Помимо диспансера, «армейцы» получили несколько миллионов компенсации, потраченные в последствие на открытие нескольких спортивных школ.
Михаил Барышев на открытии III зимних Всемирных военных игр
Что уж говорить, результаты работы Михаила Николаевича Барышева налицо: человек сумел организовать такие условия для тренеров и спортсменов, что даже бывшие главные тренеры, вроде Дмитрия Квартального (хоккей, ЦСКА-Москва) отмечают его вклад в спорт, заявляя, что на проходящем ЧМ-2017 по хоккею, лучшими игроками Сборной являются Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич – все три, конечно же, из ЦСКА.
Или же Сергей Шубенков – единственный легкоатлет из России, получивший право выступать на международных соревнованиях после скандала, неплохо выступивший на II этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, где занял 5-е место.
Сергей Шубенков с шарфом ЦСКА
Спортсмены московского отделения ЦСКА и других региональных отделений, по сути, вернули себе звание «элитных» спортсменов в России, обойдя другие клубы по всем видам – и неоспоримая заслуга в этом, конечно же, принадлежит Михаилу Николаевичу Барышеву и той команде, которую он собрал, организовал и настроил на успех. Теперь ЦСКА по праву называют главной кузницей спортивных кадров в России.
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