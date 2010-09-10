штампованные коронки
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штампованные коронки
Кто нибудь нибудь делал себе реставрацию зубов? Что можете посоветовать?
Алексеичев Лев:
Гигиена зубов в стоматологии «Специалист»1 Неудовлетворительная индивидуальная гигиена полости рта приводит к образованию зубной бляшки, на поверхности которой идет формирование, накопление мягкого зубного налета и его постепенное распространение на поверхности зубов. 2 Под воздействием микрофлоры полости рта, продуктов их распада, происходит постепенная минерализация зубного налета и его превращение в твердый зубной камень. Выполнение всех видов гигиены зубов чистка зубов любыми стоматологическими методами, удаление зубного камня, отбеливание зубов, чистка и отбеливание зубов. В стоматологии СПЕЦИАЛИСТ врачи-гигиенисты проводят чистку и отбеливание зубов у взрослых и у детей на высоком уровне..
Алексеичев Лев:
Гигиена зубов в стоматологии «Специалист»1 Неудовлетворительная индивидуальная гигиена полости рта приводит к образованию зубной бляшки, на поверхности которой идет формирование, накопление мягкого зубного налета и его постепенное распространение на поверхности зубов. 2 Под воздействием микрофлоры полости рта, продуктов их распада, происходит постепенная минерализация зубного налета и его превращение в твердый зубной камень. Выполнение всех видов гигиены зубов чистка зубов любыми стоматологическими методами, удаление зубного камня, отбеливание зубов, чистка и отбеливание зубов. В стоматологии СПЕЦИАЛИСТ врачи-гигиенисты проводят чистку и отбеливание зубов у взрослых и у детей на высоком уровне..
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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