Сообщение Pedrodal » 49 минут назад

Прогон сайта по каталогам — стоит ли?

Продвижение сайта 22.01.2016 Сайт с нуля 1 Комментарий



Довольно часто в интернете мы сталкиваемся с предложением поднять тИЦ и PR через прогон сайта по каталогам. Действительно ли этот метод так эффективен и что на самом деле вы получите, если воспользуетесь им?



Еще шесть-семь лет назад, когда поисковые системы были менее продвинуты (особенно Яндекс) в обращении с ссылками, ведущими на сайты, прогон сайта по каталогам реально мог принести вам очень значительную пользу.



Покупая такую услугу за относительно небольшие деньги, вы получали в итоге повышение тИЦ на 10-100 пунктов и PR мог достигнуть 3-4 уровня, по многим низкочастотным запросам сайт выходил в топ поисковой выдачи и начинался существенный приток пользователей.



Но те времена прошли.



Сейчас поисковые системы сделали большой шаг вперед и объявили борьбу покупным ссылкам, как входящим, так и исходящим.



За примером не нужно далеко ходить. Яндекс весной 2015 года запустил в работу уже знаменитый фильтр Минусинкс, который «на раз» режет сайты, с сомнительной входящей ссылочной массой. А для борьбы с исходящими продажными ссылками уже осенью произошел апдейт фильтра АГС.



Суммируя весь наш опыт в этом деле, можно уверенно утверждать:



автоматический прогон сайта по каталогам это 100% шанс попасть под пессимизацию у поисковых систем, а возможно даже полноценное выпадение страниц из индекса — то есть бан.

любые программы и механизмы искусственного характера не принесут пользы в продвижении качественного сайта.

необходимо полностью и навсегда отказаться от прогона своего блога с использованием ботов или автоматических скриптов.



В тоже время, мы понимаем, что нужно же откуда-то брать ссылки на свой сайт, увеличивать его показатели, привлекать новых пользователей, повышать доверие поисковых систем.



Поможет вам прогон сайта по каталогам и форумам, НО это нужно делать вручную и учитывая некоторые особенности.

Что важно учитывать при прогоне сайта по каталогам вручную



Запомните:



Лучше производить регистрацию сайта не более, чем на 200-та каталогах в день. Делать это необходимо для того, чтобы поисковые системы не заспамили и не забанили ваш ресурс.

При размещении обратных ссылок на каталоги нужно быть предельно внимательным, или вообще их не размещать. Многие каталоги требуют выполнения этой функции, однако, во избежание нанесения вреда вашему сайту, следует очень избирательно размещать обратные ссылки. Если их будет слишком много, то возрастает возможность попадания в бан.

Во время регистрации на разных каталогах, важно использовать различные названия для своего сайта, прописывать это нужно каждый раз вручную (или с помощью специальных сервисов и программ для составления анкоров ссылок). Делать это необходимо для того, чтобы поисковик не склеил все ссылки в одну.

Описание сайта лучше делать осмысленным и грамотным. Если просто поставить набор ключевых слов, то многие администраторы каталогов могут отнести сайт в спам. Составленное описание сайта проходит проверку каждым каталогом.

Регистрацию лучше проходить в качественных каталогах, посредством проверенных сервисов для регистрации.

Не забывайте, что прогоняя сайт по каталогам, он не становится в топ поисковых систем. Прогон поможет в НЧ и редких СЧ запросах.

Затрачивать на прогон сайта большую сумму денег не имеет смысла. Тогда уж лучше купить качественные ссылки с трастовых сайтов или закачать уникальные статьи.

Прогон сайта лучше делать только тогда, когда сайт готов к большому наплыву пользователей и поисковых роботов, т.е. содержит максимальное количество информации и минимальное количество ошибок.

На начальном этапе разработки сайта (когда он содержит не более 3х страниц, не интересен большому количеству людей, и вы собираетесь пополнять его постепенно) с прогоном лучше повременить.



Если придерживаться всех этих пунктов, прогон сайта принесёт вам только пользу. Ожидать результатов сразу не стоит — должно пройти несколько недель или даже месяц, чтобы поисковые системы проиндексировали и заметили все ссылки.