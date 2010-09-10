Актуальные новости

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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RobertRag
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:46

Актуальные новости

Сообщение RobertRag » Сегодня, 16:49

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://enewz.ru/news/1232-izrail-sbil-n ... trany.html
http://enewz.ru/news/14329-vlasti-kryma ... zhkoy.html
http://enewz.ru/uploads/posts/2016-02/1 ... 28x310.png
http://enewz.ru/information-technology- ... -godu.html
http://enewz.ru/uploads/posts/2016-05/1 ... curity.png
Ещё тут много интересного: вести новороссии сегодня [url="http://enewz.ru/"]http://enewz.ru/[/url]
Вложения
2.gif
2.gif (9.07 КБ) 21 просмотр
http://enewz.ru/information-technology-it/21800-naselenie-kryma-ostalos-bez-mobilnogo-interneta.html
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