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Новый поворот обрела история с маленьким Артуром, которого выкрал отец из детского сада. Напомним, 03.12.2015 года безработный наркозависимый Рамиль Т., уроженец города Димитровграда Ульяновской области, вместе со своей матерью, главой приемной семьи Альфией Т., и вооруженной охраной ворвались в детский сад в городе Барнаул Алтайского края и силой вывезли малолетнего Артура Т., в неизвестном направлении. До настоящего времени неизвестно жив ли ребенок и где он находится. Правоохранительные органы и ФССП продемонстрировали свою неспособность найти ребенка, а возможно и нежелание искать.Ситуацию в свои руки взял влиятельный Барнаульский бизнесмен. За информацию о местонахождении маленького Артура, которая поможет вернуть ребенка матери, объявлено внушительное вознаграждение в 1 000 000 рублей. Имя этого человека неизвестно. Действует бизнесмен через представителя и гарантирует полную конфиденциальность любому информатору.