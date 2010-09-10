1 000 000 за ребенка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
1 000 000 за ребенка
Новый поворот обрела история с маленьким Артуром, которого выкрал отец из детского сада. Напомним, 03.12.2015 года безработный наркозависимый Рамиль Т., уроженец города Димитровграда Ульяновской области, вместе со своей матерью, главой приемной семьи Альфией Т., и вооруженной охраной ворвались в детский сад в городе Барнаул Алтайского края и силой вывезли малолетнего Артура Т., в неизвестном направлении. До настоящего времени неизвестно жив ли ребенок и где он находится. Правоохранительные органы и ФССП продемонстрировали свою неспособность найти ребенка, а возможно и нежелание искать.
Ситуацию в свои руки взял влиятельный Барнаульский бизнесмен. За информацию о местонахождении маленького Артура, которая поможет вернуть ребенка матери, объявлено внушительное вознаграждение в 1 000 000 рублей. Имя этого человека неизвестно. Действует бизнесмен через представителя и гарантирует полную конфиденциальность любому информатору.
Ситуацию в свои руки взял влиятельный Барнаульский бизнесмен. За информацию о местонахождении маленького Артура, которая поможет вернуть ребенка матери, объявлено внушительное вознаграждение в 1 000 000 рублей. Имя этого человека неизвестно. Действует бизнесмен через представителя и гарантирует полную конфиденциальность любому информатору.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость