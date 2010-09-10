Сдача дома в эксплуатацию
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 10:53
Сдача дома в эксплуатацию
Здравствуйте.Вопрос такой.СК кормит завтраками,девочки в офисе говорят что все документы по вводу дома в эксплуатацию находятся на оформлении.Можно ли как-то уточнить этот факт?Узнать ,обращалась ли СК за разрешением на ввод дома в эксплуатацию вообще,или это все обещания и ключи в ближайшее время ждать не стоит?
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