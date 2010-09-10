Сообщение Apel'sinka62 » 10 минут назад

Здравствуйте.Вопрос такой.СК кормит завтраками,девочки в офисе говорят что все документы по вводу дома в эксплуатацию находятся на оформлении.Можно ли как-то уточнить этот факт?Узнать ,обращалась ли СК за разрешением на ввод дома в эксплуатацию вообще,или это все обещания и ключи в ближайшее время ждать не стоит?