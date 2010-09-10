Сдача дома в эксплуатацию

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Apel'sinka62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 10:53

Сдача дома в эксплуатацию

Сообщение Apel'sinka62 » 10 минут назад

Здравствуйте.Вопрос такой.СК кормит завтраками,девочки в офисе говорят что все документы по вводу дома в эксплуатацию находятся на оформлении.Можно ли как-то уточнить этот факт?Узнать ,обращалась ли СК за разрешением на ввод дома в эксплуатацию вообще,или это все обещания и ключи в ближайшее время ждать не стоит?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей