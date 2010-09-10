Сообщение barsukalex » Сегодня, 10:41

Приветствую Вас!Появилась у меня такая необходимость проводку у себя в квартире заменить. Старая алюминиевая лапша совсем уже в ужасном состоянии. Собираюсь поставить новый щиток с счётчиком и автоматами. Полностью отключиться старую проводку и проложить новую с разводкой по потолку.Прошу помощи знаниями и опытом. Нанять специалиста нет возможностиИнтересует:1) Где в Рязани можно закупиться проводами, автоматами, и прочим не обходимым по нормальным ценам и нормального качества? Качество в приоритете. Пока всё смотрел в Леруа Мерлен.2) На что обращать внимание при покупке автоматов и проводов? (Хочу использовать медные провода: на розетки 2х2,5 и автоматом 16А, на освещение 2х1,5 и автоматом 10А, на духовой шкаф 2х4 и автомат 20А)3) Стоит ли ставить стабилизатор в квартире? Район старый (ул. Строителей), скачки напряжения бывают такие что энергосберегающие лампочки мерцают. Техника вроде как пока выживает, но как то побаиваюсь. Или достаточно будет реле напряжения?4) Какого диаметра лучше использовать пластиковую гофру для прокладке провода по потолку? Можно ли запихивать по 2-3 провода в одну гофру ?5) Какие провода необходимо использовать в щитке для соединения автоматов, узо, счётчика? И стоит ли использовать гребёнки для групп автоматов?